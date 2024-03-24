ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців — Finance.ua

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ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців
ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців
Попит на дизельні автомобілі в Україні зріс. Протягом лютого автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% перевищує показники минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
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«Частка „дизелів“ на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 р. до 24% у 2024 році», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому:

  • Renault Duster — 457 од.;
  • Toyota Hilux — 112 од.;
  • Volkswagen Touareg — 66 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 65 од.;
  • Skoda Kodiaq — 63 од.
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Нагадаємо, у лютому цього року в Україні зареєстрували більше 3,3 тис. вживаних легкових авто зі США, що складає 19% від всіх вперше зареєстрованих протягом минулого місяця вживаних машин.
До рейтингу вживаних авто зі США потрапили:
  • Tesla Model 3 — 373 од.;
  • Tesla Model Y — 256 од.;
  • Jeep Cherokee — 212 од.;
  • Volkswagen Passat — 208 од.;
  • Ford Escape — 201 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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