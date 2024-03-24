ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших дизельних авто серед українців

Попит на дизельні автомобілі в Україні зріс. Протягом лютого автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

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«Частка „дизелів“ на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 р. до 24% у 2024 році», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому:

Renault Duster — 457 од.;

Toyota Hilux — 112 од.;

Volkswagen Touareg — 66 од.;



Toyota Land Cruiser Prado — 65 од.;



Skoda Kodiaq — 63 од.



3,3 тис. вживаних легкових авто зі США, що складає 19% від всіх вперше зареєстрованих протягом минулого місяця вживаних машин. Нагадаємо, у лютому цього року в Україні зареєстрували більшевживаних легкових авто зі США, що складає 19% від всіх вперше зареєстрованих протягом минулого місяця вживаних машин.

До рейтингу вживаних авто зі США потрапили:

Tesla Model 3 — 373 од.;

Tesla Model Y — 256 од.;

Jeep Cherokee — 212 од.;

Volkswagen Passat — 208 од.;

Ford Escape — 201 од.

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