Українці все частіше купують вживані авто зі США — Finance.ua

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Українці все частіше купують вживані авто зі США

Технології&Авто
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Українці все частіше купують вживані авто зі США
Українці все частіше купують вживані авто зі США, Фото: avtobazar.ua
У лютому цього року в Україні зареєстрували більше 3,3 тис. вживаних легкових авто зі США, що складає 19% від всіх вперше зареєстрованих протягом минулого місяця вживаних машин.
Про це пише УкрАвтопром.

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Зазначається, що попит на «американців» з пробігом зріс на 77%, порівняно з лютим 2023 року.
Найбільша частка з цієї кількості (48%) — машини з бензиновими двигунами, майже третина — електромобілі.
Гібридні та авто з ГБО склали 7% лютневого ринку авто зі США. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
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До рейтингу вживаних авто зі США потрапили:
  • Tesla Model 3 — 373 од.;
  • Tesla Model Y — 256 од.;
  • Jeep Cherokee — 212 од.;
  • Volkswagen Passat — 208 од.;
  • Ford Escape — 201 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк минулого місяця — 6,3 роки.
Нагадаємо, у лютому на автомобілі з традиційними двигунами припало 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у 2023 році.
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За матеріалами:
Finance.ua
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