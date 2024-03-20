Встановлення ГБО: як перереєструвати транспортний засіб — Finance.ua

Встановлення ГБО: як перереєструвати транспортний засіб Сьогодні 19:34 — Технології&Авто

Встановлення ГБО: як перереєструвати транспортний засіб

Серед автовласників спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання. Це пов’язано зі зростанням цін на паливо. Тому все більше водіїв обирають економічно вигідніший вид палива. Так, лише з початку цього року 4437 осіб переобладнали свої автівки та перереєстрували транспортні засоби після встановлення ГБО.

Про це повідомляє МВС.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують водіям, які вирішили переобладнати свої автівки, процедуру оформлення транспортного засобу. Після здійснення переобладнання авто у 10-денний термін власнику необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та перереєструвати свій транспортний засіб.

Автовласник має надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду палива.

Також звертаємо увагу, що наразі експертне дослідження не є обов’язковим. Відповідно, під час здійснення перереєстрації транспортного засобу, наявність автомобіля в сервісному центрі МВС не є обов’язковою. Експертне дослідження проводиться за бажанням власника транспортного засобу.

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Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.

до $5000. Ці моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі. До рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років. Такі авто можна купити в Україні за ціною від $3 000 до $5 000. Раніше експерти назвали 10 старих автомобілів з ГБО, які можна купити в Україні за ціноюЦі моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі. До рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років. Такі авто можна купити в Україні за ціною від $3 000 до $5 000.

Більшу частину рейтингу складають європейські моделі. Також до цього списку потрапив популярний в Україні Daewoo Lanos. Цей автомобіль має великий попит через низьку вартість і невеликі експлуатаційні витрати.

Довідка Finance.ua:

нагадуємо, що надання послуг у сервісних центрах МВС відбувається за талонами електронної черги. Запис можна здійснити онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС;

також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС;

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