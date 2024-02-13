Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році — Finance.ua

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
Якщо шукаєте автомобіль, який би в міру витрачав ваші гроші на кожен кілометр пробігу, принаймні у питанні пального, варіанти з ГБО можуть стати непоганим рішенням.
Собівартість пробігу на таких машинах зазвичай на 30−40% менша, ніж у бензинових, водночас вони не мають жорсткого обмеження за максимальною дистанцією, яка є в електромобілів, хоча вони, звісно, значно економніші ніж будь-які інші варіанти, доступні на ринку.
Аналітики auto.ria назвали 15 виробників, на яких найчастіше зустрічається ГБО на українському вторинному авторинку:
Щоб було простіше й швидше орієнтуватися у цьому сегменті, експерти визначили, які моделі українці купували торік найчастіше, й склали список з 10 таких. Під фото кожної машини зазначена кількість куплених авто (за сумою угод купівлі-продажу і перших реєстрацій), та їхня середня ціна в Україні.
1. Daewoo Lanos
- Куплено — 19 597 шт.
- Середня ціна — $2600
2. Chevrolet Aveo
- Куплено — 7037 шт.
- Середня ціна — $4100
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3. Skoda Octavia
- Куплено — 6888 шт.
- Середня ціна — $8000
4. Toyota Camry
- Куплено — 5602 шт.
- Середня ціна — $13 100
5. Volkswagen Passat
- Куплено — 5505 шт.
- Середня ціна — $10 000
6. Chevrolet Lacetti
- Куплено — 4476 шт.
- Середня ціна — $4500
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7. Mitsubishi Lancer
- Куплено — 3961 шт.
- Середня ціна — $5700
8. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 3646 шт.
- Середня ціна — $12 200
9. Volkswagen Golf
- Куплено — 3557 шт.
- Середня ціна — $6600
10. ВАЗ 21 099
- Куплено — 3250 шт.
- Середня ціна — $1900
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