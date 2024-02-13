Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році

Технології&Авто
36
Якщо шукаєте автомобіль, який би в міру витрачав ваші гроші на кожен кілометр пробігу, принаймні у питанні пального, варіанти з ГБО можуть стати непоганим рішенням.
Собівартість пробігу на таких машинах зазвичай на 30−40% менша, ніж у бензинових, водночас вони не мають жорсткого обмеження за максимальною дистанцією, яка є в електромобілів, хоча вони, звісно, значно економніші ніж будь-які інші варіанти, доступні на ринку.
Аналітики auto.ria назвали 15 виробників, на яких найчастіше зустрічається ГБО на українському вторинному авторинку:
Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
Щоб було простіше й швидше орієнтуватися у цьому сегменті, експерти визначили, які моделі українці купували торік найчастіше, й склали список з 10 таких. Під фото кожної машини зазначена кількість куплених авто (за сумою угод купівлі-продажу і перших реєстрацій), та їхня середня ціна в Україні.

1. Daewoo Lanos

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 19 597 шт.
  • Середня ціна — $2600

2. Chevrolet Aveo

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 7037 шт.
  • Середня ціна — $4100

Читайте також: Як купити авто зі США

3. Skoda Octavia

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 6888 шт.
  • Середня ціна — $8000

4. Toyota Camry

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 5602 шт.
  • Середня ціна — $13 100

5. Volkswagen Passat

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 5505 шт.
  • Середня ціна — $10 000

6. Chevrolet Lacetti

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 4476 шт.
  • Середня ціна — $4500
Читайте також

7. Mitsubishi Lancer

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 3961 шт.
  • Середня ціна — $5700

8. Mitsubishi Outlander

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 3646 шт.
  • Середня ціна — $12 200

9. Volkswagen Golf

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 3557 шт.
  • Середня ціна — $6600

10. ВАЗ 21 099

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році
  • Куплено — 3250 шт.
  • Середня ціна — $1900
До речі, власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі або проб’ють колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.