Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році — Finance.ua

Авто з ГБО. Які легковики «на газі» з пробігом найчастіше купували у 2023 році Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Якщо шукаєте автомобіль, який би в міру витрачав ваші гроші на кожен кілометр пробігу, принаймні у питанні пального, варіанти з ГБО можуть стати непоганим рішенням.

Собівартість пробігу на таких машинах зазвичай на 30−40% менша, ніж у бензинових, водночас вони не мають жорсткого обмеження за максимальною дистанцією, яка є в електромобілів, хоча вони, звісно, значно економніші ніж будь-які інші варіанти, доступні на ринку.

Аналітики auto.ria назвали 15 виробників, на яких найчастіше зустрічається ГБО на українському вторинному авторинку:

Щоб було простіше й швидше орієнтуватися у цьому сегменті, експерти визначили, які моделі українці купували торік найчастіше, й склали список з 10 таких. Під фото кожної машини зазначена кількість куплених авто (за сумою угод купівлі-продажу і перших реєстрацій), та їхня середня ціна в Україні.

1. Daewoo Lanos

Куплено — 19 597 шт.

Середня ціна — $2600

2. Chevrolet Aveo

Куплено — 7037 шт.

Середня ціна — $4100

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3. Skoda Octavia

Куплено — 6888 шт.

Середня ціна — $8000

4. Toyota Camry

Куплено — 5602 шт.

Середня ціна — $13 100

5. Volkswagen Passat

Куплено — 5505 шт.

Середня ціна — $10 000

6. Chevrolet Lacetti

Куплено — 4476 шт.

Середня ціна — $4500

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7. Mitsubishi Lancer

Куплено — 3961 шт.

Середня ціна — $5700

8. Mitsubishi Outlander

Куплено — 3646 шт.

Середня ціна — $12 200

9. Volkswagen Golf

Куплено — 3557 шт.

Середня ціна — $6600

10. ВАЗ 21 099

Куплено — 3250 шт.

Середня ціна — $1900

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