Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото) — Finance.ua
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Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)

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Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)
Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)
Експерти назвали 10 старих автомобілів з ГБО, які можна купити в Україні за ціною до $5000. Ці моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.
Автомобілі з ГБО не такі популярні в Україні, як бензинові або дизельні моделі. Проте такі авто все ще мають попит через низьку вартість автогазу.
До рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років. Такі авто можна купити в Україні за ціною від $3 000 до $5 000.

Топ 10 вживаних авто з ГБО, які можна купити в Україні до $5 000:

  1. Chevrolet Aveo
  2. Chevrolet Lacetti
  3. Daewoo Lanos
  4. Opel Astra
  5. Mitsubishi Lancer
  6. Skoda Fabia
  7. Renault/Dacia Logan
  8. Skoda Octavia
  9. Renault Megane
  10. Opel Vectra
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Як можна помітити, більшу частину рейтингу складають європейські моделі. Також до цього списку потрапив популярний в Україні Daewoo Lanos. Цей автомобіль має великий попит через низьку вартість і невеликі експлуатаційні витрати.
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За матеріалами:
Finance.ua
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