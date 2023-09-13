Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото) — Finance.ua

Які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)
Експерти назвали 10 старих автомобілів з ГБО, які можна купити в Україні за ціною до $5000. Ці моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.
Автомобілі з ГБО не такі популярні в Україні, як бензинові або дизельні моделі. Проте такі авто все ще мають попит через низьку вартість автогазу.
До рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років. Такі авто можна купити в Україні за ціною від $3 000 до $5 000.
Топ 10 вживаних авто з ГБО, які можна купити в Україні до $5 000:
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Daewoo Lanos
- Opel Astra
- Mitsubishi Lancer
- Skoda Fabia
- Renault/Dacia Logan
- Skoda Octavia
- Renault Megane
- Opel Vectra
Як можна помітити, більшу частину рейтингу складають європейські моделі. Також до цього списку потрапив популярний в Україні Daewoo Lanos. Цей автомобіль має великий попит через низьку вартість і невеликі експлуатаційні витрати.
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