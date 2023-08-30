Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР — Finance.ua

Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР Сьогодні 21:38 — Особисті фінанси

Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає нові штрафи для власників автівок, які використовують газове пальне. Народні обранці хочуть знизити розмір стягнень, але запровадити нові види покарань.

Про це повідомляє видання Аutogid.pro

Народні обранці планують знизити сам розмір штрафів за порушення, які пов’язані з обладнанням транспортних засобів ГБО:

за перше порушення власникам авто з ГБО загрожує штраф у розмірі 170 гривень,

за наступні порушення протягом року — 340 гривень.

Зараз розмір штрафу за порушення, пов’язане із газобалонним обладнанням, становить 340 гривень.

Крім штрафів, винуватці можуть також стикнутися з додатковими санкціями, наприклад:

вилучення посвідчення водія на 3 — 6 місяців,

адміністративний арешт на 5 — 10 діб.

Ініціатори законопроєкту так хочуть простимулювати автовласників перейти на більш екологічно чисті види транспорту.

Проте для того, щоб законопроєкт став законом, йому необхідно пройти два читання в парламенті та отримати необхідну кількість голосів для підписання Президентом.

Довідка Finance.ua:

понад 70% нових легкових автомобілів, які українці купили у липні були оснащені традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Найменшу частку у минулому місяці зайняли продажі автомобілів із газобалонним обладнанням — 0,5%;

що стосується моделей-лідерів за сегментами, то серед бензинових і дизельних авто найпопулярнішим став Renault Duster, серед гібридів — Toyota RAV-4, електро — Volkswagen ID.4, авто з ГБО — Mitsubishi Outlander.



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