Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000 — Finance.ua

Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000 Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000

Дешевше, ніж з використанням пропан-бутанової суміші, зараз можна їздити хіба на електромобілі, якщо ви заряджаєте його батарею за «домашнім» тарифом, а не на платних швидкісних станціях. Ціна за літр «автогазу» зараз на більшості АЗС наблизилася до відмітки 22 грн/л, тож навіть при дещо більшій літровій витраті цього виду пального у порівнянні з бензином, фактична ціна кілометра на практиці майже удвічі менша.

Портал AUTO.RIA.com склав рейтинг вживаних автомобілів, оснащених ГБО (газобалонним обладнанням), вибір яких найширший у ціновому діапазоні 4-6 тисяч доларів.

Отже, 10 варіантів авто з ГБО, вартістю до 6000 доларів:

Chevrolet Lacetti Skoda Octavia Chevrolet Aveo Mitsubishi Lancer Opel Astra Renault Megane Skoda Fabia Ford Focus Opel Vectra Mazda 6

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