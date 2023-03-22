Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000

Особисті фінанси
67
Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000
Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000
Дешевше, ніж з використанням пропан-бутанової суміші, зараз можна їздити хіба на електромобілі, якщо ви заряджаєте його батарею за «домашнім» тарифом, а не на платних швидкісних станціях. Ціна за літр «автогазу» зараз на більшості АЗС наблизилася до відмітки 22 грн/л, тож навіть при дещо більшій літровій витраті цього виду пального у порівнянні з бензином, фактична ціна кілометра на практиці майже удвічі менша.
Топ-10 доступних та економних авто з ГБО вартістю до $6000
Портал AUTO.RIA.com склав рейтинг вживаних автомобілів, оснащених ГБО (газобалонним обладнанням), вибір яких найширший у ціновому діапазоні 4-6 тисяч доларів.
Отже, 10 варіантів авто з ГБО, вартістю до 6000 доларів:
  1. Chevrolet Lacetti
  2. Skoda Octavia
  3. Chevrolet Aveo
  4. Mitsubishi Lancer
  5. Opel Astra
  6. Renault Megane
  7. Skoda Fabia
  8. Ford Focus
  9. Opel Vectra
  10. Mazda 6
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.