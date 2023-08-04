З якими двигунами купують нові автомобілі українці: статистика — Finance.ua

З якими двигунами купують нові автомобілі українці: статистика Сьогодні 19:17 — Технології&Авто

З якими двигунами купують нові автомобілі українці: статистика

Понад 70% нових легкових автомобілів, які українці купили у липні були оснащені традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє MMR із посиланням на дані Укравтопрому.

Як стало відомо, машини із бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку. У липні вони охопили 45% продажів нових легковиків. Однак у порівнянні з липневим результатом минулого року ця частка зменшилась на 14 відсоткових пунктів (в.п.).

Тим часом зросла ринкова частка дизельних авто — з 23% у липні 2022 р. до 25,5% у липні поточного року.

Сегмент гібридних автомобілів зріс на 6 в.п. — до 18%.

Електромобілі охопили 11% ринку нових авто, що на 6 в.п. більше, ніж у липні минулого року.

Найменшу частку у минулому місяці зайняли продажі автомобілів із газобалонним обладнанням — 0,5%.

Що стосується моделей-лідерів за сегментами, то серед бензинових і дизельних авто найпопулярнішим став Renault Duster, серед гібридів — Toyota RAV-4, електро — Volkswagen ID.4, авто з ГБО — Mitsubishi Outlander.

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