День финансов: рейтинг банков, госдолг Украины, более 90 тыс. вакансий — Finance.ua

День финансов: рейтинг банков, госдолг Украины, более 90 тыс. вакансий Сегодня 17:36

В четверг, 6 февраля, Finance.ua рассказывает о том, что делать, если вам срочно нужно оформить кредит, но ваша кредитная история оставляет желать лучшего. Об этом мы пишем в новой статье:

Госдолг стал дешевле и «дольше». Средневзвешенная Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины с 2022 года сократилась в 1,5 раза, а средневзвешенная срочность увеличилась вдвое — до 12,26 года.

Зеленский ввел новые санкции против россии. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 5 февраля относительно 57 капитанов теневого флота рф и 55 похитителей украинского культурного наследия в Крыму и 3-х музеев, зарегистрированных оккупантами на временно оккупированных территориях Украины.

Также Президент подписал указ о бронировании от мобилизации коммунальщиков.

В то же время Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ.

Новая услуга для бизнеса в «Дія». На портале «Дія» в разделе «Бизнес» стала доступна На портале «Дія» в разделе «Бизнес» стала доступна услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда.

Рейтинг банков на начало 2025 года. По состоянию на 1 января 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц По состоянию на 1 января 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. Более трети вкладов (35,4%) были в долларах и евро.

12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году. Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса OLX. Что касается текущего жилищного положения — 46% опрошенных проживают в собственном жилье.

Цены на аренду квартир в Украине. На рынке аренды в январе по сравнению с декабрем 2024 года количество новых предложений жилья снизилось во всех проанализированных областях. Об этом На рынке аренды в январе по сравнению с декабрем 2024 года количество новых предложений жилья снизилось во всех проанализированных областях. Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria.

Работа с бронированием. Работу с Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.

Также стало известно, за какие зарплаты готовы работать украинцы в Польше.

«Мотивационные пакеты». Разрабатываются «мотивационные пакеты» для Разрабатываются «мотивационные пакеты» для поощрения привлечения в армию. Наиболее приемлемый вариант — это единовременные денежные выплаты при заключении контракта.

Более 90 тыс. вакансий. В первый месяц 2025 года на сайте Work.ua работодатели В первый месяц 2025 года на сайте Work.ua работодатели разместили 94 985 вакансий. Это на 7% предложений работы больше, чем было в декабре. Эта цифра практически не отличается от количества работы в январе 2022 года — в последнем месяце до полномасштабного вторжения.

Новая памятная монета «Сила любви». Накануне Дня влюбленных Национальный банк Накануне Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви». Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен.

🌏 За рубежом:

Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи.

США продлили на полтора года действие спецстатуса TPS для украинцев.

Португалия планирует упростить приобретение гражданства.

Орбан рискует потерять власть из-за состояния экономики Венгрии.

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