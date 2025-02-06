«Мотиваційні пакети»: як планують заохочувати людей йти до війська — Finance.ua

«Мотиваційні пакети»: як планують заохочувати людей йти до війська Сьогодні 15:42 — Казна та Політика

«Мотиваційні пакети»: як планують заохочувати людей йти до війська

Розробляються «мотиваційні пакети» для заохочення залучення до війська. Найбільш прийнятний варіант — це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Веніславський пояснив, що будуть передбачати «мотиваційні пакети».

«Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання як правника — це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші грошові кошти за виконання того самого функціоналу», — сказав Веніславський.

На його думку, найбільш прийнятний варіант — це одноразові грошові виплати.

«Я думаю, що найбільш прийнятний варіант — це одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливість вирішити якісь соціальні проблеми, якщо будуть йти на укладання контракту. Тому мотиваційний пакет — це одноразові грошові виплати», — заявив Веніславський.

Веніславський повідомляв, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

«Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська (має збільшити кількість добровольців. — Ред.) Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази», — сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса заявляв , що Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років. Одна з ініціатив — чесний контракт, що дає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи, які забезпечують діалог між солдатами й командирами.

Україна готова надати біженцям роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Сьогодні деякі індустрії потребують фахівців «як повітря». Мова йде про оборонну, військово-промислову й інші галузі. Через дефіцит професіоналів більшість підприємств готові бронювати працівників від військової служби.

УНН За матеріалами:

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