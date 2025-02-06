Став дешевшим і «довшим»: як змінився держборг України з початку війни — Finance.ua

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Став дешевшим і «довшим»: як змінився держборг України з початку війни

Казна та Політика
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Став дешевшим і «довшим»: як змінився держборг України з початку війни
Став дешевшим і «довшим»: як змінився держборг України з початку війни
Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України з 2022 року скоротилася в 1,5 раза, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі — до 12,26 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд. За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

Розмір державного боргу:

  • державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,05 трлн грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,1 млрд;
  • державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн (27,7%), або $46,0 млрд.

Причини збільшення держборгу в 2024

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд) в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету в 2024 році стало фінансування від Європейського Союзу.
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Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилась на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежі з обслуговування за якими будуть компенсуватись країнами Європейського Союзу.
Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як протягом звітного періоду, так і за останні декілька років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази — з 6,27 років до 12,26 років.
Інфографіка: Міністерство фінансів
Інфографіка: Міністерство фінансів

Найбільші кредитори України

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять:
  • пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 58%;
  • випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 28%;
  • випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 12%;
  • позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2%.
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У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу:
  • частка євро — 33%;
  • дол. США — 27%;
  • гривні — 25%;
  • СПЗ — 11%;
  • в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.
Інфографіка: Міністерство фінансів
Інфографіка: Міністерство фінансів
Протягом 2024 року Мінфін провів 201 аукціон з розміщення ОВДП, залучивши 640 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету.
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Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2024 року становив 167%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 200%, в доларах США — 115%, в євро — 83%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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