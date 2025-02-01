Держборг України зріс до 7 трильйонів гривень — Finance.ua

Держборг України зріс до 7 трильйонів гривень Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

Держборг України зріс до 7 трильйонів гривень

За підсумками 2024 року державний та гарантований державою борг України склав 6,98 трлн грн (або 166,1 млрд дол. США).

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Основні показники держборгу у 2024 році

У 2024 році державний борг України зріс на 26,5% у гривневому еквіваленті (+1461 млрд грн) та на 14,3% у валютному еквіваленті (+20,7 млрд дол.).

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Прямий державний борг збільшився на 22,6 млрд дол., тоді як гарантований державою борг скоротився на 1,9 млрд дол.

Що вплинуло на зростання та зменшення заборгованості

Основним чинником зростання боргу стало збільшення зовнішньої заборгованості, яка становила приблизно 7/8 від загального приросту. Решта (1/8) — за рахунок ОВДП.

Зростання зовнішнього боргу України у 2024 році значною мірою було зумовлене отриманням пільгових кредитів від ЄС.

Зокрема, йдеться про:

11,1 млрд дол. у межах програми Ukraine Facility;

8,9 млрд дол. від групи Світового банку;

2,4 млрд дол. від МВФ;

1,4 млрд дол. від уряду Канади.

На зменшення державного боргу найбільше вплинуло скорочення заборгованості за єврооблігаціями через реструктуризацію останніх (-4,5 млрд. дол. сумарно).

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Видатки на обслуговування боргу у 2024 році склали 8,8% бюджету (проти 8,2% у 2023 році).

Співвідношення боргу до ВВП досягло 90,4%, хоча це нижче за прогнози МВФ (92,2−95,6%).

Попри зростання боргового навантаження, більшість нового боргу надано на пільгових умовах, що дозволяє підтримувати фінансову стабільність в умовах війни.

«Боргове навантаження як для повномасштабної війни залишається помірним, і відповідає параметрам, визначеним програмою EFF», — резюмував Гетманцев.

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