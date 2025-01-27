У 2024 році бізнес погасив понад 370 млн грн боргів перед банкам — Finance.ua

У 2024 році бізнес погасив понад 370 млн грн боргів перед банкам Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

У 2024 році бізнес погасив понад 370 млн грн боргів перед банкам

У 2024 році до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 433,7 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Про це повідомляє ФГВФО.

З цих коштів майже 60,0 млн грн надійшло від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану. Ще 373,7 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Значне збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб’єктів господарювання спостерігалося у IVкварталі минулого року.

Як пояснює директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева, така динаміка, поза іншим, зумовлена проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

«І для банків, що ліквідуються, і для боржників добровільне виконання своїх зобов’язань та самостійне погашення кредитів — оптимальний варіант. Реструктуризація дозволяє уникнути судових справ та зберегти позитивну ділову репутацію. Позичальники це розуміють і більш відповідально ставляться до погашення заборгованостей. Наприклад, якщо у 2022 році надходження за програмами реструктуризації кредитів складали близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась до 433,7 млн грн — фактично у 2,5 рази», пояснює Тетяна Старцева.

Фонд пропонує комфортні програми реструктуризації. Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів.

Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

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Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Фізособи-позичальники можуть доєднатися до Умов погашення заборгованості до 31 серпня 2025 року.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають:

перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

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На сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку , що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

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