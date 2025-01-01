Фонд гарантування виплатив вкладникам понад 138 млн грн з початку року — Finance.ua

Фонд гарантування виплатив вкладникам понад 138 млн грн з початку року Сьогодні 13:39 — Казна та Політика

Фонд гарантування виплатив вкладникам понад 138 млн грн з початку року

З початку року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 138,3 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24.02.2022, склав 9 млрд грн, таким чином Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками цих банків, які звернулись по належні їм виплати.

«Після початку повномасштабного вторгнення у 8 банках розпочалась процедура ліквідації та здійснюються гарантовані виплати», — нагадали у Фонді гарантування.

Це дочірні структури російських банків АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк», ліквідацію яких розпочато 25.02.2022, а також АТ «Айкос Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард» та АТ «Укрбудінвестбанк», на які поширюється норма законодавства про стовідсоткове гарантування вкладів включно з відсотками.

Ще в одному банку, АТ «Комінвестбанк», з 6 грудня 2024 року запроваджено тимчасову адміністрацію та триває пошук інвестора на здійснення врегулювання, відмінного від ліквідації банку.

Від 24 лютого 2022 року Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, майже 9 млрд грн гарантованого відшкодування. На 1 грудня 2024 року кошти Фонду складають 42,3 млрд грн.

Протягом листопада 2024 року Фонд відшкодував вкладникам 13,6 млн грн, зокрема, 11,4 млн грн отримали вкладники АТ «АКБ «Конкорд», 1,2 млн грн — вкладники АТ «Мегабанк».

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.

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