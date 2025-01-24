Фонд гарантування торік продав активи банків на 1,4 мільярда грн (інфографіка) — Finance.ua
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Фонд гарантування торік продав активи банків на 1,4 мільярда грн (інфографіка)

Казна та Політика
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Фонд гарантування торік продав активи банків на 1,4 мільярда грн (інфографіка)
Фонд гарантування торік продав активи банків на 1,4 мільярда грн (інфографіка)
У 2024 році сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 3,8 млрд грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми надходжень за минулий рік 1,4 млрд грн банки отримали від реалізації активів. Тобто 37% від усіх надходжень становлять кошти від продажу майна.
Окрім того, 640,3 млн грн надійшло від погашення кредитів, 498,8 млн грн — від операцій з цінними паперами, 46,1 млн грн — від оренди майна. Ще 1,2 млрд грн надійшло з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
З цих коштів 433,7 млн грн становить сума від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.
Інфографіка: fg.gov.ua
Інфографіка: fg.gov.ua
Лідерами за сумою надходжень у 2024 році стали:
  • МР Банк — 780,1 млн грн;
  • Банк Конкорд — 595,5 млн грн;
  • Айбокс банк — 587,7 млн грн;
  • Промінвестбанк — 536,5 млн грн;
  • Дельта Банк — 303,3 млн грн;
  • Мегабанк — 243,6 млн грн;
  • Банк Форвард — 233,7 млн грн;
  • Укрбудінвестбанк — 200,9 млн грн;
  • Комінвестбанк — 121,1 млн грн;
  • Банк Січ — 106,8 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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