Фонд гарантування повернув кредиторам банків-банкрутів понад 2 млрд грн — Finance.ua

Фонд гарантування повернув кредиторам банків-банкрутів понад 2 млрд грн Сьогодні 07:11 — Кредит&Депозит

Від початку 2024 року банки в управлінні Фонду гарантування вкладів виплатили кредиторам понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«Протягом січня — жовтня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків, ліквідацію яких здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, склала більше 2 млрд грн. З цих коштів понад 81,5 млн грн отримали кредитори 4-ї (фізособи та ФОП понад гарантовану суму), 581,7 млн грн — кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг», — сказано в повідомленні.

Читайте також Як перевірити інформацію про банк — деталі від Фонду гарантування

Окрім того, із зазначеної суми виплат за поточний рік понад 1,1 млрд грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 листопада 2024 року банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на 70,8 млрд грн, з яких понад 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Читайте також Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.