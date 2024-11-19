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Як перевірити інформацію про банк — деталі від Фонду гарантування

Фондовий ринок
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Як перевірити інформацію про банк — деталі від Фонду гарантування
Як перевірити інформацію про банк — деталі від Фонду гарантування
Звертаючись до банку, вкладнику важливо знати, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів та має свідоцтво учасника Фонду. Про це нагадує ФГВФО.
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Як за допомогою сайту Фонду перевірити, чи справжнє перед вами свідоцтво учасника Фонду
Зверніть увагу на номер документу та номер його реєстрації. За цими даними на сайті Фонду у розділі «Учасники Фонду» ви можете перевірити, чи належить це свідоцтво установі, що його опублікувала.
До речі, актуальний перелік доступний на сайті Фонду за посиланням.
В цьому переліку ви можете знайти інформацію про номер Свідоцтва банку-учасника Фонду та дату реєстрації банку у реєстрі Фонду.
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Відшкодування коштів

На сайті Фонду можна знайти інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування та повний перелік коштів, які Фонд не відшкодовує.
Ця інформація доступна на сайті Фонду.
Вкладники можуть звернутись з заявою або клопотанням за роз’ясненням своїх прав або дізнатись інформацію, що стосується діяльності Фонду за посиланням.
Завдяки сайту Фонду гарантування вкладів, кожен може перевірити надійність банку, дізнатися про порядок відшкодування та мати план дій у разі неплатоспроможності банку.
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Довідка Finance.ua:

  • На час дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення запроваджено 100% гарантію за банківськими вкладами, в тому числі банківськими рахунками фізичних осіб-підприємців, разом із прибутком від нарахованих процентів за депозитами.
  • Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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