Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти банків з нерухомістю у заставі — Finance.ua

Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти банків з нерухомістю у заставі Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти банків з нерухомістю у заставі

21 листопада 2024 року в системі Prozorro. Продажі буде виставлено на аукціон міжгалузевий пул, до складу якого увійшли активи АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Форвард», АТ «АКБ «Конкорд» та АТ «Укбудінвестбанк», що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомив ФГВФО.

До лоту GL19N1126763 увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

Активи, включені до міжгалузевого пулу, раніше торгувалися індивідуально, однак не знайшли своїх покупців.

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У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено об’єкти житлової та комерційної нерухомості, обладнання, товари, транспорт, фінансову поруку тощо. Зокрема, серед застави:

комерційна нерухомість (будівлі та приміщення) загальною площею 145 309,1 кв. м у м. Харків;

комерційна нерухомість (комплекс будівель та споруд) загальною площею 5 783,0 кв. м на земельній ділянці площею 1,6564 га у м. Запоріжжя;

комерційна нерухомість (комплекс будівель та споруд) загальною площею 5 316,02 кв. м на земельній ділянці площею 0,3574 га у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.);

житлова нерухомість (3-кімнатна квартира) загальною площею понад 101 кв. м у м.Одеса.

Звертаємо увагу, на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту — 69,5 млн грн.

Торги відбуватимуться за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням . Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут

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