До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото) — Finance.ua

До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото) Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото)

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання». Про це пише НБУ.

Як виглядає монета

Монета виготовлена ​​зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.

На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), у графічному полотні якої вписано слово «кохання» на всіх мовах світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яке не знає кордонів та мовних бар’єрів.

На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Дизайн створила група київських художників: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як придбати монету

Придбати пам’ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ вона також реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони поширюються на власних сайтах.

Тираж монети — до 15 000 штук.

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.