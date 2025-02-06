До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото) — Finance.ua
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До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото)

Казна та Політика
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До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото)
До Дня закоханих НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання» (фото)
Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання». Про це пише НБУ.
Як виглядає монета
Монета виготовлена ​​зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.
На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), у графічному полотні якої вписано слово «кохання» на всіх мовах світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яке не знає кордонів та мовних бар’єрів.
На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.
Дизайн створила група київських художників: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як придбати монету

Придбати пам’ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Крім того, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ вона також реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами. Про початок реалізації вони поширюються на власних сайтах.
Тираж монети — до 15 000 штук.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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