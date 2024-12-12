День финансов: решение по учетной ставке, влияние меморандума банков на украинцев — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, влияние меморандума банков на украинцев Сегодня 17:35

В четверг, 12 декабря, Finance.ua в новом материале решил ответить на такие вопросы: Как правильно купить ОВГЗ, чтобы не переплачивать банку лишние комиссии? Как лучше завести средства, через какие банки и как потом вывести средства из банка?

Решение по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Также Глава НБУ спрогнозировал, когда инфляция замедлится.

Как новый меморандум банков повлияет на украинцев. 10 декабря украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Председатель Национального банка Андрей Пышный 10 декабря украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Председатель Национального банка Андрей Пышный подробно объяснил суть этого документа.

В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие наличных.

monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году.

Доходность депозитов в 2025 году. Прогнозируется, что условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным вкладам отсутствуют. Это Прогнозируется, что условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным вкладам отсутствуют. Это означает , что доходность украинцев, положивших деньги на гривневые депозиты, почти не изменится.

Сверхприбыли банков исчезнут уже в 2025 году.

По прогнозу банкиров, падения депозитных ставок не будет из-за высокой инфляции.

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Конгресс США принял оборонный бюджет на 2025 год. Палата представителей США приняла законопроект об ассигновании на нужды национальной Палата представителей США приняла законопроект об ассигновании на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), который определяет бюджет на оборонные нужды государства в следующем году в размере $883,7 миллиарда.

При этом в Минфине США ответили, сохранится ли при Трампе кредит Украины на 20 млрд долларов.

Также сообщается, что стоимость украинских евробондов растет.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против россии. Послы Европейского Союза в среду, 11 декабря, Послы Европейского Союза в среду, 11 декабря, согласовали новый пакет санкций в отношении россии в ответ на ее агрессию против Украины. Об этом сообщило Венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети Х.

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А вот в Минэкономики рассказали, как планируют сокращать гендерный разрыв в оплате труда.

Сколько придется жить с графиками отключений света. Украинцы будут вынуждены жить с графиками отключений света по меньшей мере до весны. Такой Украинцы будут вынуждены жить с графиками отключений света по меньшей мере до весны. Такой прогноз высказал замминистра энергетики Роман Андарак.

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