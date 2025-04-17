День финансов: решение по учетной ставке, компенсации за автогражданку, переход на европейские стандарты напряжения — Finance.ua
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День финансов: решение по учетной ставке, компенсации за автогражданку, переход на европейские стандарты напряжения

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Четверг, 17 апреля. Что изменится для украинцев после перехода на электрическое напряжение по европейскому стандарту, и когда налоговая сможет получить доступ к банковской тайне.
Учетная ставка. Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. В Нацбанке отметили, что это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики.
  • Регулятор прогнозирует, что российская агрессия и далее угрожает долгосрочным снижением экономического потенциала страны, в том числе из-за потери людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.
  • По данным НБУ, совокупный чистый спрос на срочные депозиты и ОВГЗ в марте был самым большим за последние 10 месяцев. Увеличение интереса к гривневым сбережениям способствовало снижению спроса населения на иностранную валюту и сокращению интервенций НБУ.
  • За последние две недели четыре банка увеличили доходность вкладов в нацвалюте. Традиционно депозитные предложения небольших банков более щедрые, чем у крупных, а повышения депозитных ставок — более существенные.
Закон о киберзащите государственных ресурсов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту государственных информационных ресурсов и совершенствует систему кибербезопасности. Новый закон предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и другие киберугрозы.
Компенсации за автогражданку. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий компенсацию страховых премий по автогражданке для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Законопроект предусматривает две ключевые нормы.
Раскрытие банковской тайны. В медиа появилась информация о том, что уже к концу 2025 года или не позднее, чем в 2027-м налоговая сможет получить доступ к банковской тайне украинцев. Однако в Раде заверили, что это вряд ли станет возможным в ближайшие месяцы. «Нет, в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской налоговой тайны. И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет», — сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
Переход на 230/400 Вольт. С 1 июля 2025 г. в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 Вольт. Одно из ключевых новшеств — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 Вольт (±10% от номинального значения 230 вольт).
Исторический момент для Чехии. Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, идущего с запада.
Запрет на вход судов рф в порты США. Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или как-то иначе связаны с рф. В указе говорится, что политика и действия правительства россии продолжают представлять угрозу национальной безопасности США.
  • Кроме того, США ввели санкции против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода Китая Shandong Shengxing Chemical за то, что он купил нефть у Ирана более чем на миллиард долларов.
Соединенные Штаты Америки уже не одно десятилетие привлекают многих своими возможностями, но прежде чем паковать чемоданы, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». И главное — разобраться со стоимостью жизни.

👛 Стоимость жизни в США: сколько стоит самое необходимое

Количество зарегистрированных безработных. По данным Минэкономики, несмотря на ограниченную экономическую активность предприятий в условиях военного положения, в январе-феврале 2025 г. в Украине зафиксировано снижение количества зарегистрированных безработных. Уменьшение количества официально зарегистрированных безработных, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, произошло на фоне длительных миграционных процессов и мобилизации.
Инвестиции бизнесменов. В 2024 году 45% опрошенных компаний осуществляли инвестиции. Чаще всего инвестиции были в пищевой промышленности (54%) и машиностроении (52%). Опрос также зафиксировал планы на будущее — 35% опрошенных планируют инвестировать в 2025 году.
  • Как свидетельствует отчет KPMG, в 2025 году бизнесу придется действовать не вопреки геополитике, а благодаря ей. Новые торговые союзы, конфликты за контроль над ресурсами, технологические блоки вокруг США и Китая — все это не только изменяет правила игры, но и создает новые точки входа для роста.
По материалам:
Finance.ua
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