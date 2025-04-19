Из-за похолодания посевная в Украине задерживается на неделю — Finance.ua

Из-за похолодания посевная в Украине задерживается на неделю
В этом году посевная кампания в Украине по сравнению с 2024 годом задерживается на неделю из-за резкого похолодания в апреле.
Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, по сравнению с прошлым годом засеяно на 200 тысяч гектаров земель меньше.
«Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 миллионов гектаров, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на возобновляющуюся кампанию и будет продолжаться круглосуточно», — уточнил чиновник.
Влияние на урожаи
При этом он подчеркнул, что апрельское похолодание может негативно отразиться на будущем урожае плодовых деревьев.
Окончательные же выводы на этот счет, по его словам, можно будет сделать через несколько недель.
«О производстве зерновых и масличных по состоянию на сегодняшний день критических последствий от этой погоды не наблюдается, ведь период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся», — рассказал Высоцкий.
Говоря о продовольственной безопасности, он заверил, что угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно, муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодняшний день в Украине нет.
Поделиться новостью