Из-за похолодания посевная в Украине задерживается на неделю — Finance.ua

Из-за похолодания посевная в Украине задерживается на неделю Сегодня 07:18 — Аграрный рынок

Из-за похолодания посевная в Украине задерживается на неделю

В этом году посевная кампания в Украине по сравнению с 2024 годом задерживается на неделю из-за резкого похолодания в апреле.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, по сравнению с прошлым годом засеяно на 200 тысяч гектаров земель меньше.

«Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 миллионов гектаров, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на возобновляющуюся кампанию и будет продолжаться круглосуточно», — уточнил чиновник.

Влияние на урожаи

При этом он подчеркнул, что апрельское похолодание может негативно отразиться на будущем урожае плодовых деревьев.

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Окончательные же выводы на этот счет, по его словам, можно будет сделать через несколько недель.

«О производстве зерновых и масличных по состоянию на сегодняшний день критических последствий от этой погоды не наблюдается, ведь период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся», — рассказал Высоцкий.

Говоря о продовольственной безопасности, он заверил, что угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно, муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодняшний день в Украине нет.

УНН По материалам:

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