Урожай пшеницы в Украине в 2025 г. будет самым низким за пять лет — Finance.ua
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Урожай пшеницы в Украине в 2025 г. будет самым низким за пять лет

Аграрный рынок
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Урожай пшеницы в Украине в 2025 г. будет самым низким за пять лет
Урожай пшеницы в Украине в 2025 г. будет самым низким за пять лет
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировое производство пшеницы в 2025 году составит 795 млн тонн, что соответствует уровню предыдущего года, сообщается в отчете ФАО.
Согласно исследованию, состояние посевов озимой пшеницы в ключевых странах-производителях Северного полушария за последний месяц осталось неизменным.
«В Евросоюзе производство пшеницы составит 135,5 млн тонн, что на 12% больше, чем в прошлом году, благодаря увеличению посевных площадей и урожайности после погодных условий, которые были зафиксированы в 2024 году. Однако дефицит осадков в восточных регионах создает умеренный риск снижения потенциала урожайности», — отмечают аналитики.
В рф низкий уровень влажности почвы и сокращение посевов приведут к снижению урожая в 2025 году, считают они.
«В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего пятилетнего показателя из-за последствий продолжающейся войны, а засушливые погодные условия обуславливают ожидания умеренного снижения урожая по сравнению с предыдущим годом», — отметили в ФАО.
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В США общее производство пшеницы, по прогнозам, снизится в 2025 году из-за более низкой урожайности, поскольку большая площадь посевов озимой пшеницы пострадала от засухи по сравнению с предыдущим годом.
«В Канаде предварительные прогнозы указывают на расширение посевных площадей под пшеницей, обусловленное ценовыми факторами. Однако это, вероятно, будет нивелировано снижением урожайности, в результате чего производство останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом, хоть и превысит средний пятилетний показатель», — добавляют аналитики.
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В Индии благодаря рекордным посевным площадям пшеницы, сильным ценовым стимулам и государственным субсидиям на сельскохозяйственные ресурсы производство пшеницы будет расти в 2025 году, причем прогнозируется, что оно достигнет исторического максимума — 115,4 млн тонн.
На Ближнем Востоке и Северной Африке также ожидается уменьшение урожая пшеницы в 2025 году из-за недостаточного количества осадков.
В Аргентине эксперты прогнозируют всеобщее увеличение урожая благодаря росту посевных площадей.
В Австралии предварительный прогноз указывает на умеренное снижение производства пшеницы, но урожай по-прежнему ожидается на уровне более 30 млн тонн.
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ФАО также пересмотрело оценку мирового производства зерновых в 2024 году на 7,1 млн тонн по сравнению с мартовским показателем.
«Мировой объем производства зерновых, который составил 2 849 млн тонн, остается на 0,3% ниже в годовом исчислении», — говорится в отчете.
По прогнозу ФАО, мировое потребление зерновых в 2024—2025 маркетинговом году составляет 2 868 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше, чем в прошлом месяце, и на 0,9% выше уровня 2023−2024 МГ. Пересмотр обусловлен повышением на 2,7 млн ​​тонн мирового прогноза потребления фуражного зерна с более высоким ожидаемым потреблением всех основных фуражных зерновых (кукурузы, ячменя и сорго).
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«Эта корректировка повышает прогноз потребления фуражного зерна до 1534 млн тонн, что указывает на рост на 1,1% по сравнению с прошлым сезоном. Напротив, прогноз мирового потребления пшеницы, который в настоящее время зафиксирован на уровне 795,4 млн тонн, ожидается, снизится несколько ниже уровня предыдущего сезона после прогноза в сторону снижения на 1,4 млн тонн», — прогнозируют в ФАО.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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