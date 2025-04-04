Правительство изменило условия компенсации стоимости украинской агротехники — Finance.ua

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Правительство изменило условия компенсации стоимости украинской агротехники

Аграрный рынок
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Правительство изменило условия компенсации стоимости украинской агротехники
Правительство изменило условия компенсации стоимости украинской агротехники
Правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Это один из ключевых инструментов политики развития производителей «Сделано в Украине».
«Эти изменения — шаг к полному соответствию международным обязательствам Украины в рамках Ukraine Facility. Мы учли в программе требование, согласно которому до конца 2025 года 80% государственной поддержки агросектора должны предоставляться через Государственный аграрный реестр», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
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Постановление также уточняет требования к подтверждению статуса агропроизводителя: не менее 75% реализованной им продукции за последние 12 отчетных налоговых периодов должны составлять именно сельскохозяйственные товары или услуги. Для вновь предприятий это требование рассчитывается отдельно по каждому налоговому периоду.
Также уточнен перечень отчетных документов, которые представляют производители техники: изъята устаревшая форма № 1-П и предусмотрено использование действующей статистической отчетности.
Как работает программа
Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащие не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.
Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой, должны выбрать технику из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее и подать заявку через уполномоченный банк.
Производители, желающие включить свою продукцию в Перечень, могут обратиться в Минэкономики, подав соответствующую заявку на официальном сайте.
По материалам:
Finance.ua
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