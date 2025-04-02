Сколько будет стоить послевоенное восстановление агроземель Украины — Finance.ua

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Сколько будет стоить послевоенное восстановление агроземель Украины

Аграрный рынок
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Сколько будет стоить послевоенное восстановление агроземель Украины
Сколько будет стоить послевоенное восстановление агроземель Украины
По меньшей мере, $20 миллиардов потребуется для послевоенного восстановления сельскохозяйственных земель в Украине и оно будет длиться более 10 лет.
Об этом со ссылкой на недавнее исследование Wageningen University & Research пишет Глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский.
По его словам, в Украине, которая владеет третью мировых черноземов, война сейчас буквально разрывает эти почвы. После войны придется обследовать и разминировать сотни тысяч гектаров, а также восстанавливать огромные территории угодий.

Какие основные факторы повреждения почв

Во-первых, по словам Нивьевского, речь идет о «взрывном» разрушении почвы, когда взрывы перемешивают слои почвы. Верхний полуметр почвы — самый плодородный и именно он больше всего страдает от взрывов. В результате смешения слоев уничтожается микрофлора, меняется структура и уменьшается плодородие.
К этому прилагается:
  • уплотнение грунтов тяжелой военной техникой;
  • химическое загрязнение тяжелыми металлами (кадмий, медь, цинк), остатками горючего;
  • уничтожение лесополос — естественной защиты от эрозии и ветра.
«На Харьковщине, одном из самых плодородных регионов страны, зафиксировано более 160 тыс. гектаров поврежденных земель, а также 420 тысяч воронок от снарядов. И это лишь один из десяти сильно пострадавших регионов», — отмечает Олег Нивьевский.

Сколько может стоить восстановление земель

По оценкам специалистов университета Вагенингена, затраты на восстановление сельхозземель составят минимум $20 миллиардов — это около 15% довоенного ВВП. Как отмечает эксперт, насколько можно понять, эта оценка включает стоимость разминирования и рекультивации, то есть непосредственно восстановление и возвращение его в производство.
Всемирный банк оценивает первоочередные потребности в рекультивации в $1,1 млрд, а стоимость разминирования всех земель по оценкам Всемирного банка будет стоить $30 млрд, из которых около $22 млрд потребует разминирования сельскохозяйственных земель. И займет это не менее 10 лет.
При этом нужно осознавать, что не все земли вернутся в агропроизводство. Некоторые поля, возможно, не удастся разминировать и часть земель придется превратить, например, в природоохранные зоны.
Глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский в этой связи вспоминает опыт Бельгии, свидетельствующий, что даже спустя 100 лет фермеры находят снаряды времен Первой мировой войны.

Какая по объему территория в Украине требует очистки

По состоянию на начало 2024 года из-за российской агрессии 156 000 кв. км территории Украины было потенциально загрязнено взрывоопасными предметами. Как сообщили в январе этого года в Министерстве обороны, благодаря совместной работе операторов противоминной деятельности и подразделений разминирования сил безопасности и обороны в 2024 году заминированная территория уменьшилась на 17 000 кв. км и в настоящее время составляет 139 000 кв. км.
«Нетехническое обследование было проведено в 165 территориальных общинах — почти в три раза больше запланированного. Также идентифицировано более 300 кв. км вероятно ли фактически загрязненных территорий, нуждающихся в дальнейшем гуманитарном разминировании», — сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Руслан Берегуля.
В прошлом году подразделения разминирования Сил безопасности и обороны обнаружили и уничтожили 227 502 взрывоопасных предмета, а операторы противоминной деятельности — 10 923.
По материалам:
Комерсант український
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