Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий — Finance.ua

Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий

Аграрии приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 12148, предусматривающего заморозку начислений и выплат по кредитам для предприятий с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

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Об этом пишет Всеукраинский Аграрный Совет (ВАС).

Этот закон — реальное спасение для сотен аграриев, которые оказались настоящими патриотами — отказались работать под оккупацией, из-за чего лишились своих хозяйств и домов, но пытаются возродить свое дело на подконтрольных территориях.

Принятие законопроекта стало возможным благодаря эффективной и системной работе экспертов ВАС, которые инициировали разработку данного законопроекта и настаивали на критической необходимости его принятия в течение двух лет.

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«Мы не раз обращались в профильные министерства, народные депутаты с призывом поддержать этот закон, потому что знали, насколько тяжело нашим коллегам, оказавшимся в условиях оккупации или в зоне боевых действий. Многие аграрии потеряли свои земли, технику, фермы, но не силу духа.

Они хотят работать, восстанавливать хозяйства, и этот закон дает им возможность прийти в себя, чтобы в будущем снова встать на ноги", — отмечает глава ВАС Андрей Дикун.

Благодаря принятию этого закона, банки не смогут начислять проценты и принудительно взимать долги с пострадавших фермеров до окончания войны и еще год после этого. Это позволит аграриям временно приостановить выплаты, возобновить свою деятельность и в будущем выполнить обязательства перед банками.

Agravery По материалам:

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