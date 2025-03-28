Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий — Finance.ua
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Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий

Аграрный рынок
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Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий
Аграрии приветствуют принятие закона о «заморозке» кредитов для оккупированных предприятий
Аграрии приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 12148, предусматривающего заморозку начислений и выплат по кредитам для предприятий с временно оккупированных и прифронтовых территорий.
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Об этом пишет Всеукраинский Аграрный Совет (ВАС).
Этот закон — реальное спасение для сотен аграриев, которые оказались настоящими патриотами — отказались работать под оккупацией, из-за чего лишились своих хозяйств и домов, но пытаются возродить свое дело на подконтрольных территориях.
Принятие законопроекта стало возможным благодаря эффективной и системной работе экспертов ВАС, которые инициировали разработку данного законопроекта и настаивали на критической необходимости его принятия в течение двух лет.
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«Мы не раз обращались в профильные министерства, народные депутаты с призывом поддержать этот закон, потому что знали, насколько тяжело нашим коллегам, оказавшимся в условиях оккупации или в зоне боевых действий. Многие аграрии потеряли свои земли, технику, фермы, но не силу духа.
Они хотят работать, восстанавливать хозяйства, и этот закон дает им возможность прийти в себя, чтобы в будущем снова встать на ноги", — отмечает глава ВАС Андрей Дикун.
Благодаря принятию этого закона, банки не смогут начислять проценты и принудительно взимать долги с пострадавших фермеров до окончания войны и еще год после этого. Это позволит аграриям временно приостановить выплаты, возобновить свою деятельность и в будущем выполнить обязательства перед банками.
По материалам:
Agravery
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