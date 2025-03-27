Под агропроизводство в этом году планируют около 24 млн га, пшеницы станет больше — Finance.ua

Под агропроизводство в этом году планируют около 24 млн га, пшеницы станет больше Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Под агропроизводство в этом году планируют около 24 млн га, пшеницы станет больше

Министр агрополитики Виталий Коваль заявил об отсутствии угроз для посевной кампании и увеличении посевов пшеницы. Украина экспортирует агропродукцию в ЕС, Африку и Азию

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил об отсутствии угроз для посевной кампании и увеличении посевов пшеницы. Об этом он сообщил в эфире телемарафона в четверг.

«…угроз для посевной кампании на данный момент у нас нет», — сказал министр аграрной политики.

«В этом году точно будет больше пшеницы. Это хороший фактор для обеспечения внутреннего рынка и экспорта. Ориентировочно те же объемы, что и в прошлом году, мы видим по засеянной кукурузой площади. Приблизительно 24 млн га украинской земли в этом году будет задействовано в агропроизводстве», — указал Коваль.

По его словам, поскольку украинские фермеры ориентируются на мировые цены, то наряду с пшеницей и кукурузой отдают предпочтение посеву и технических культур — подсолнечника и сои, потому что они имеют хорошую рентабельность.

По словам министра, украинский «зерновой коридор» также работает благодаря ВСУ. Январь и февраль показал, что 90% агропродуктов транспортируется по морю. Украинскую продукцию доставляют в Африку, Малайзию, Ближний Восток, что увеличивает присутствие украинской продукции в мире.

Дальнейшие поставки украинской продукции в ЕС

Украина остается крупным экспортером агропродукции в ЕС и является импортером, поскольку закупает технику для работы в поле и удобрения преимущественно в Европе. По словам Коваля, недавняя широкоформатная встреча украинских и польских фермеров дала надежду на непрерывную торговлю без помех и чрезмерных квот между Украиной и ЕС после 5 июня.

Чрезвычайные торговые меры ЕС разрешили отменить пошлины и квоты на украинский экспорт. Но они должны закончиться 5 июня.

«60% всей валютной выручки Украине приносят аграрии, это около 15% ВВП нашей страны, поэтому важно поддерживать аграрный сектор и инвестировать в него», — отметил Коваль.

УНН По материалам:

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