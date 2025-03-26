Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина после запуска механизма аграрных нот и биржевой торговли зерном сможет привлечь на организованном товарном рынке около 350 млрд грн в легальную экономику и дополнительные 27 млрд грн ($650 млн) инвестиций в агросектор.

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Об этом говорится в сообщении Коваля в Telegram.

«В целом аграрные ноты и биржевая торговля зерном — важные инструменты, которые могут помочь существенно уменьшить имеющийся финансовый разрыв около 828 млрд грн, открыв агросектор для новых источников капитала», — отметил он по результатам встречи с председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым, председателем правления Национального депозитария Украины Алексеем Юдиным.

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По словам министра, аграрные ноты — электронный финансовый инструмент, позволяющий привлекать средства под будущий урожай. Он позволяет минимизировать бюрократию и риски, дает быстрый доступ к финансированию и обеспечивает прозрачный контроль благодаря цифровой регистрации.

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Коваль заявил, что биржевая торговля зерном для агрария — прозрачный рынок и справедливое ценообразование. Создание ликвидного биржевого рынка зерна позволит устанавливать честную рыночную цену, обеспечить равный доступ для всех участников рынка, минимизировать риски и зависимость от посредников.

bizagro По материалам:

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