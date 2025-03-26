Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр

Аграрный рынок
11
Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр
Аграрные ноты и биржевая торговля зерном помогут привлечь 350 млрд грн в легальную экономику — министр
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина после запуска механизма аграрных нот и биржевой торговли зерном сможет привлечь на организованном товарном рынке около 350 млрд грн в легальную экономику и дополнительные 27 млрд грн ($650 млн) инвестиций в агросектор.
Читайте также
Об этом говорится в сообщении Коваля в Telegram.
«В целом аграрные ноты и биржевая торговля зерном — важные инструменты, которые могут помочь существенно уменьшить имеющийся финансовый разрыв около 828 млрд грн, открыв агросектор для новых источников капитала», — отметил он по результатам встречи с председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым, председателем правления Национального депозитария Украины Алексеем Юдиным.
Читайте также
По словам министра, аграрные ноты — электронный финансовый инструмент, позволяющий привлекать средства под будущий урожай. Он позволяет минимизировать бюрократию и риски, дает быстрый доступ к финансированию и обеспечивает прозрачный контроль благодаря цифровой регистрации.
Читайте также
Коваль заявил, что биржевая торговля зерном для агрария — прозрачный рынок и справедливое ценообразование. Создание ликвидного биржевого рынка зерна позволит устанавливать честную рыночную цену, обеспечить равный доступ для всех участников рынка, минимизировать риски и зависимость от посредников.
По материалам:
bizagro
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems