Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная — Finance.ua

Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная Сегодня 07:22 — Аграрный рынок

Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная

В Украине проводится четвертая весенне-посевная кампания в условиях полномасштабного вторжения. В этом году она может обойтись аграриям примерно в ₴200 миллиардов.

Такие прогнозы озвучил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, сообщает Украинское Радио.

Основные вызовы

Эксперт считает, что эта посевная не будет легкой. Из-за погодных условий, которые складывались еще с осени, не удалось досеять по озимому клину, поэтому теперь нужно догонять яровыми.

Меньше посеяли и озимого рапса и частично пшеницы, а рожь осталась на том же уровне, хотя ее площади значительно уменьшились.

Практически все области начали весенне-полевые работы, говорит Коваль, однако интенсивность зависит от созревания почвы и погодных условий.

Обеспеченность материальными ресурсами варьируется по областям, а самая большая проблема, кроме бомбардировок прифронтовых регионов — нехватка кадров.

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«Мы испытываем „голод кадров“. Это мы констатируем уже который год подряд и эта проблема усугубляется, к сожалению. Никуда не делась проблема с финансированием. Эта кампания скорее всего „перевалит“ где-то ₴200 миллиардов. Это огромная цифра, которую нужно понимать, из каких ресурсов профинансировать», — отметил Коваль.

Эксперт подчеркнул, что вопрос кредитов на деоккупированных территориях до сих пор не решен системно, а программы поддержки, ранее активно рекламируемые, сейчас сокращаются, в частности USAID сворачивает некоторые из них, что вызывает проблемы каждый день.

«Я бы не говорил, что это какие-то кардинальные факторы, которые будут менять наше отношение к посевной кампании, но на них нужно реагировать. Мы реагируем и будем решать», — сказал Коваль.

Укрінформ По материалам:

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