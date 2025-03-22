Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная — Finance.ua

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Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная

Аграрный рынок
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Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная
Во сколько обойдется аграриям весенняя посевная
В Украине проводится четвертая весенне-посевная кампания в условиях полномасштабного вторжения. В этом году она может обойтись аграриям примерно в ₴200 миллиардов.
Такие прогнозы озвучил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, сообщает Украинское Радио.

Основные вызовы

Эксперт считает, что эта посевная не будет легкой. Из-за погодных условий, которые складывались еще с осени, не удалось досеять по озимому клину, поэтому теперь нужно догонять яровыми.
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Меньше посеяли и озимого рапса и частично пшеницы, а рожь осталась на том же уровне, хотя ее площади значительно уменьшились.
Практически все области начали весенне-полевые работы, говорит Коваль, однако интенсивность зависит от созревания почвы и погодных условий.
Обеспеченность материальными ресурсами варьируется по областям, а самая большая проблема, кроме бомбардировок прифронтовых регионов — нехватка кадров.
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«Мы испытываем „голод кадров“. Это мы констатируем уже который год подряд и эта проблема усугубляется, к сожалению. Никуда не делась проблема с финансированием. Эта кампания скорее всего „перевалит“ где-то ₴200 миллиардов. Это огромная цифра, которую нужно понимать, из каких ресурсов профинансировать», — отметил Коваль.
Эксперт подчеркнул, что вопрос кредитов на деоккупированных территориях до сих пор не решен системно, а программы поддержки, ранее активно рекламируемые, сейчас сокращаются, в частности USAID сворачивает некоторые из них, что вызывает проблемы каждый день.
«Я бы не говорил, что это какие-то кардинальные факторы, которые будут менять наше отношение к посевной кампании, но на них нужно реагировать. Мы реагируем и будем решать», — сказал Коваль.
По материалам:
Укрінформ
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