Потока желающих продавать сельхозземлю в Украине нет — Finance.ua

Потока желающих продавать сельхозземлю в Украине нет Сегодня 16:45 — Аграрный рынок

Потока желающих продавать сельхозземлю в Украине нет

Компания ИМК пока не имеет планов по расширению земельного банка, работает на уже имеющихся 120 тыс. га, которые компактно расположенные.

Об этом рассказал генеральный директор ИМК Александр Вержиховский в интервью Forbes.ua.

Он отметил, что в другие регионы заходить пока не планируют, поскольку это потребует дополнительных инвестиций в логистику, мощности для хранения продукции.

«После открытия рынка земли мы предложили сотрудникам купить участки, которые мы арендовали, и сдавать их нам, получая таким образом дополнительный доход», — добавил Вержиховский.

С открытием рынка для юридических лиц ИМК покупает интересные для себя участки, которые не хочет потерять, но это очень небольшой процент.

Стоимость 1 га в регионах присутствия ИМК — $1500−2500. По сравнению с 2021 годом она выросла на 30−50%. Полномасштабное вторжение сдерживает рост цен. По сравнению с ценами в европейских странах она остается достаточно привлекательной.

«Стоимость аренды — $150−200/га, рост, в частности, из-за конкуренции на землю. Никакая другая недвижимость не приносит 10% годовых. До 2022 г. мы рассматривали более активный выкуп земли, до 3−5% земельного банка ежегодно, но война внесла коррективы. И мы не видим потока желающих продавать. Выгоднее арендовать землю в тех регионах, где мы работаем, учитывая соотношение цены аренды и покупки», — уточнил он.

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