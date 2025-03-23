Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины — Finance.ua

Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины Сегодня 07:16 — Аграрный рынок

Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины, Фото: freepik

В январе-феврале текущего года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По словам аналитиков, с начала года из Украины вывезли 4,7 млн тонн кукурузы стоимостью $982 млн.

Читайте также Украина в январе сократила экспорт товаров на 11,5%

Она стала ключевым товаром для экспорта — на нее приходится 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Основные импортеры кукурузы

Больше всего украинской кукурузы было поставлено в такие страны:

Испания — 933 000 тонн;

Италия — 725 000 тонн;

Турция — 639 000 тонн;

Египет — 593 000 тонн;

Нидерланды — 514 000 тонн.

Напомним, в Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар. Средний уровень условных отпускных цен с завода колеблется в пределах 24,60−25,30 грн/кг, однако ожидается дальнейший подъем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.