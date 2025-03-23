Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины — Finance.ua

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Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины

Аграрный рынок
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Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины
Стало известно, какой товар стал наиболее экспортируемым из Украины, Фото: freepik
В январе-феврале текущего года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
По словам аналитиков, с начала года из Украины вывезли 4,7 млн тонн кукурузы стоимостью $982 млн.
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Она стала ключевым товаром для экспорта — на нее приходится 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Основные импортеры кукурузы

Больше всего украинской кукурузы было поставлено в такие страны:
  • Испания — 933 000 тонн;
  • Италия — 725 000 тонн;
  • Турция — 639 000 тонн;
  • Египет — 593 000 тонн;
  • Нидерланды — 514 000 тонн.
Напомним, в Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар. Средний уровень условных отпускных цен с завода колеблется в пределах 24,60−25,30 грн/кг, однако ожидается дальнейший подъем.
По материалам:
Finance.ua
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