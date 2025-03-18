Украина в январе сократила экспорт товаров на 11,5% — Finance.ua

Украина в январе сократила экспорт товаров на 11,5% Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Экспорт товаров из Украины в январе 2025 года составил 3,18 млрд дол. США, что на 11,5% меньше по сравнению с январем прошлого года. В то же время импорт товаров вырос на 8,2% - до 5,5 млрд дол. США.

«За январь 2025 года экспорт товаров составил 3 179,7 млн дол. США, или 88,5% по сравнению с январем 2024 года, импорт — 5 514,8 млн долл. или 108,2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отрицательное сальдо за первый месяц года составило 2,33 млрд дол. (в январе в прошлом году оно было также отрицательным — 1,5 млрд долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,58 (год назад — 0,71).

Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост, — электрические машины (+13,1%). В то же время по ряду традиционных экспортных товаров Украина продемонстрировала сокращение объемов. Так, на 20,2% уменьшился экспорт черных металлов, на 17,4% - зерновых культур, на 8,5% - жиров и масел.

Укрінформ По материалам:

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