Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру — Finance.ua

Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру Сьогодні 21:40 — Казна та Політика

Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру

В Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60−25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.

Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

За словами експертів, на ринок впливає кілька ключових факторів. По-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.

«Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх постачань ще до відкриття ЄС — ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д'Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін», — зазначають у ПУСК.

Також на ціноутворення традиційно впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.

«Сезонно ми бачимо зростання котирувань із січня по червень — липень. З огляду на поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27−28 грн/кг з ПДВ», — вважають експерти.

Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.

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