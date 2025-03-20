Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру — Finance.ua
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Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру

Казна та Політика
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Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру
Експорт і сезонні чинники спричинили подорожчання цукру
В Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60−25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.
Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.
За словами експертів, на ринок впливає кілька ключових факторів. По-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.
«Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх постачань ще до відкриття ЄС — ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д'Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін», — зазначають у ПУСК.
Також на ціноутворення традиційно впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.
«Сезонно ми бачимо зростання котирувань із січня по червень — липень. З огляду на поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27−28 грн/кг з ПДВ», — вважають експерти.
Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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