Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания — Finance.ua

Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания Сегодня 07:20 — Аграрный рынок

Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания

В Украине фермеры продают столовую свеклу по значительно более высоким ценам по сравнению с прошлым годом. В хозяйствах населения уменьшаются запасы свеклы товарного качества, в то время как спрос на продукцию оптовых компаний и розничных сетей продолжает расти.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причины удорожания

Большинство украинских производителей не соглашаются на реализацию столовой свеклы дешевле 17−22 грн/кг ($0,22−0,33/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

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Эксперты отметили, что дефицит свеклы на рынке стал причиной столь резкого удорожания.

Аналитики заметили, что найти достаточные объемы этого корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей.

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В результате спрос на эту продукцию сегодня преобладает над предложением, позволяющим производителям устанавливать более высокие цены на столовую свеклу.

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Аналитики подчеркнули, что сейчас свекла в Украине уже стоит в среднем на 51% дороже, чем годом ранее.

Но при этом большинство производителей намерены снова повысить цены на эти корнеплоды уже со следующей недели.

Дзеркало Тижня По материалам:

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