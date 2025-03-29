Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания — Finance.ua
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Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания

Аграрный рынок
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Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания
Цены на столовую свеклу в Украине выросли более чем на 50%: в чем причина удорожания
В Украине фермеры продают столовую свеклу по значительно более высоким ценам по сравнению с прошлым годом. В хозяйствах населения уменьшаются запасы свеклы товарного качества, в то время как спрос на продукцию оптовых компаний и розничных сетей продолжает расти.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причины удорожания

Большинство украинских производителей не соглашаются на реализацию столовой свеклы дешевле 17−22 грн/кг ($0,22−0,33/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.
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Эксперты отметили, что дефицит свеклы на рынке стал причиной столь резкого удорожания.
Аналитики заметили, что найти достаточные объемы этого корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей.

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В результате спрос на эту продукцию сегодня преобладает над предложением, позволяющим производителям устанавливать более высокие цены на столовую свеклу.
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Аналитики подчеркнули, что сейчас свекла в Украине уже стоит в среднем на 51% дороже, чем годом ранее.
Но при этом большинство производителей намерены снова повысить цены на эти корнеплоды уже со следующей недели.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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