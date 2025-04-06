ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины — Finance.ua

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ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины

Аграрный рынок
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ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины
ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины
ЕС ожидает сокращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины после пересмотра торговых условий.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Гансен в интервью агентству AFP.

Что изменится

По словам еврокомиссара, Брюссель стремится «найти новое соглашение» для торговли с Украиной до того, как в июне истечет срок действия нынешних мер по частичной ее либерализации.
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«Обсуждения должны быть быстрыми. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно состояться в ближайшие недели. Импортные квоты не останутся такими же, как во время этой временной либерализации. Поэтому, действительно, импорта будет меньше», — добавил он.
По словам Гансена, страны ЕС не поддерживают продление нынешних условий торговли с Украиной, поскольку они «привели к проблемам, особенно в некоторых странах-членах».
После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году ЕС отменил тарифы на украинскую продукцию в знак поддержки. Но европейские фермеры выразили протест из-за того, что более дешевые товары из Украины вредят им.
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В ответ в прошлом году ЕС в решении продолжить либерализацию торговли с Украиной ввел определенные ограничения на такие продукты, как сахар, мясо птицы, яйца и кукуруза.
Европейская комиссия заявила, что готовит предложение о новом формате торговых отношений с Украиной после завершения действия нынешнего механизма торговой либерализации 5 июня 2025 года.
По материалам:
Європейська правда
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