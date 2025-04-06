ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины — Finance.ua

ЕС готовится сократить импорт агропродукции из Украины
ЕС ожидает сокращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины после пересмотра торговых условий.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Гансен в интервью агентству AFP.
Что изменится
По словам еврокомиссара, Брюссель стремится «найти новое соглашение» для торговли с Украиной до того, как в июне истечет срок действия нынешних мер по частичной ее либерализации.
«Обсуждения должны быть быстрыми. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно состояться в ближайшие недели. Импортные квоты не останутся такими же, как во время этой временной либерализации. Поэтому, действительно, импорта будет меньше», — добавил он.
По словам Гансена, страны ЕС не поддерживают продление нынешних условий торговли с Украиной, поскольку они «привели к проблемам, особенно в некоторых странах-членах».
После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году ЕС отменил тарифы на украинскую продукцию в знак поддержки. Но европейские фермеры выразили протест из-за того, что более дешевые товары из Украины вредят им.
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В ответ в прошлом году ЕС в решении продолжить либерализацию торговли с Украиной ввел определенные ограничения на такие продукты, как сахар, мясо птицы, яйца и кукуруза.
Европейская комиссия заявила, что готовит предложение о новом формате торговых отношений с Украиной после завершения действия нынешнего механизма торговой либерализации 5 июня 2025 года.
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