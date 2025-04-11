Какие компании владеют самыми большими земельными участками в Украине (инфографика) — Finance.ua

Какие компании владеют самыми большими земельными участками в Украине (инфографика) Сегодня 11:05 — Аграрный рынок

Какие компании владеют самыми большими земельными участками в Украине (инфографика)

66 компаний снизили свои земельные банки до размера менее 100 га с момента открытия рынка земли и выбыли из перечня крупных землевладельцев Государственного земельного кадастра. Впрочем, и остальные компании из перечня сокращали свои наделы: за год площадь их земельных участков уменьшилась на 8225.4 га.

Об этом сообщает Опендатабот.

На 66 компаний уменьшился список бизнесов, владеющих более 100 га земли. Если в начале 2024 года их было 283, то теперь 217. Из них 34 компании зарегистрированы в ВОТ.

У каких украинских бизнесов больше всего земли в собственности:

Агрофирма Свитанок — общая площадь земли 5 046,1 га;

Дружковское Рудоуправление — 3337,8 га;

Зернятко-Пивдень — 2 750,5 га;

Землетрейд — 1877,8 га;

Агроголден — 1336,5 га;

Куяльник — 1283,3 га;

Седневское — 1 221,9 га;

Агрофирма Каравай — 1048 га;

Свобода — 969,4 га;

Глобал Агроленд — 966,6 га.

Напомним, что с января 2024 г. рынок земли стал открытым для бизнеса. Однако вместо волны покупок бизнесы, владевшие значительным количеством земельных участков, продают землю. 2554 земельных участков продали компании за год с момента открытия рынка земли для бизнеса.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал, что единственным вопросом для малых фермерских хозяйств является финансовая способность заниматься агробизнесом.

«Следует понимать, что в Украине система построения полей не имеет больших массивов. То есть, условно, у нас средние поля по Украине — это 50−60 гектаров. И когда ты начинаешь свой бизнес, тебе нужно, чтобы это было единым массивом, для того чтобы уменьшить количество расходов на возделывание этой земли. Если нет таких массивов, то и заинтересованность в покупке тоже может быть меньше. Предпринимателю не интересно, когда ему предлагают посреди поля 3−4 пая — ведь их не смогут даже обработать», — Денис Марчук.

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