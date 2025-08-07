Украинской пшенице придется больше конкурировать на традиционных рынках — Finance.ua

Украинской пшенице придется больше конкурировать на традиционных рынках Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Украинской пшенице придется больше конкурировать на традиционных рынках

В первую пятерку покупателей украинской пшеницы в сезоне, который только что закончился, входили Испания, Египет, Алжир, Индонезия и Вьетнам.

Об этом в своей колонке The Ukrainian Farmer рассказала эксперт зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

По ее словам, в нынешнем сезоне отгрузки в Испанию и Индонезию могут сократиться: Испания переключится на увеличившийся собственный и европейский урожай, а Индонезия, вероятно, на традиционный австралийский и американский.

Эксперт напомнила, что США договорились с Индонезией об увеличении поставок американской пшеницы в ближайшие пять лет до минимум 1 млн т. Для сравнения, в 2024/25 МГ Индонезия купила у США 524 тыс. т пшеницы, что в три раза меньше, чем они импортировали из Украины.

«Потребности Алжира в пшенице ожидаются на уровне прошлого года. Однако за этот рынок развернется большая конкуренция между всеми странами Причерноморского региона, массово поставлявшими зерно в прошлом году, и Канадой, в которой также ожидается рост урожая», — отметила Елизавета Малышко.

Она отметила, что за рынок Египта конкуренция развернется внутри региона, в основном с россией, которая в этом году может собрать больше пшеницы, чем в прошлом.

«Также побороться с российской пшеницей придется за рынок Турции, которая возвращается к теме экспорта муки из импортной пшеницы и потребности которой, если верить USDA, возрастут в следующем году вдвое — до 7,5 млн т (3,3 млн т в текущем сезоне)», — подытожила Елизавета Малышко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.