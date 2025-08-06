россия украла 15 млн тонн украинского зерна — Finance.ua

россия украла 15 млн тонн украинского зерна Сегодня 21:28 — Аграрный рынок

россия украла 15 млн тонн украинского зерна

С начала полномасштабной войны Украина оценивает объем украденного россией зерна в 15 миллионов тонн. Оно смешивается с российским и идет на экспорт.

Об этом сообщает Reuters.

Украина считает, что все зерно, произведенное в четырех областях и Крыму, оккупированном россией в 2014 году, было украдено москвой, и планирует обратиться к своим западным союзникам с просьбой ввести санкции против импортеров этого зерна.

Киев заявляет, что его разведслужбы обнаружили, что украинская пшеница смешивается с российской в портах Черного моря и отправляется на экспорт.

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«С учетом этого сезона мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна», — сообщил агентству Reuters заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Украина уже призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеш из-за закупок пшеницы, поступившей из оккупированных россией регионов, однако ЕС этого не сделал.

Европейская комиссия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Трейдеры сообщили агентству Reuters, что отследить происхождение пшеницы после ее смешивания невозможно.

Зерно из оккупированных областей

По данным министерства сельского хозяйства рф, в прошлом году Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, которые россия называет своими «новыми территориями», но на международном уровне по-прежнему признаются украинскими, поставили примерно 3% урожая зерна на россию.

Без этого мизерный урожай в стране — снижение на 14% из-за плохой погоды на юге россии — был бы еще хуже.

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Российские официальные лица не комментируют правовой статус зерна, собранного на «новых территориях». Росстат, а также ведущие консалтинговые компании не включают урожай в регионах в свои отчеты, в отличие от минсельхоза.

В оккупированной Луганской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы, и отправить часть урожая на экспорт. В прошлом году собрали всего 0,5 млн. тонн. До оккупации, в 2013 году, в регионе было произведено 1,3 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы.

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