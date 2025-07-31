Детенизация рынка зерна: сколько средств получила Украина — Finance.ua

Детенизация рынка зерна: сколько средств получила Украина Сегодня 09:36

Детенизация рынка зерна: сколько средств получила Украина

Детенизация рынка зерна в 2025 году увеличила поступление в госбюджет Украины на дополнительные 8,6 млрд грн (по сравнению с 2024 годом), из которых 1,6 млрд грн НДС и 0,5 млрд грн прибыли.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как Украина борется с «теневым» зерном

Производство и продажа зерна — это одна из ключевых отраслей экономики Украины, но еще недавно львиная доля экспорта шла «в тени».

«Чтобы этого избежать, мы реализовали ряд шагов: реформа рынка земли, антиофшорный закон, обязательная регистрация экспортеров плательщиками НДС, режим экспортного обеспечения и усиление контроля за трансфертным ценообразованием — все это работает, чтобы сломать схемы с „черным зерном“», — отметил Гетманцев.

Результаты детенизации

По сравнению с 2023 годом, бюджет в 2024 году дополнительно получил 3,6 млрд грн, из которых 2 млрд грн НДС.

По подсчетам Гетманцева, если раньше государство ежегодно теряло до 8 млрд грн из-за теневых операций с зерном, то теперь эта цифра снизилась примерно до 3 млрд грн.

«Это означает одно: реформы работают, а детенизация агросектора дает реальный эффект: „тень“ уменьшается, поступления растут, деньги остаются в бюджете, а не в карманах схемщиков», — написал нардеп.

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