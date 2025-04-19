Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI — Finance.ua

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Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI

Фондовый рынок
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Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI
Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI
Alphabet и Nvidia присоединились к венчурным инвесторам, поддержав стартап Safe Superintelligence (SSI), соучредителем которого является Илья Суцкевер, бывший главный научный сотрудник OpenAI.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
SSI, оцененная в $32 млрд, известна благодаря опыту Суцкевера в прогнозировании развития ИИ. Точные условия инвестиций от Alphabet и Nvidia не раскрываются, а компании от комментариев отказались.
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В отличие от большинства разработчиков ИИ, использующих графические процессоры Nvidia (лидеры рынка с долей 80%), SSI применяет TPU от Google для своих исследований.
Эти чипы, доступные через облачный сервис Google, более эффективны для специфических задач ИИ и использовались для создания масштабных моделей.

О стартапе Safe Superintelligence

В 2024 году Илья Суцкевер, соучредитель и экс-главный научный сотрудник OpenAI, вместе с Дэниелом Гроссом, бывшим руководителем AI-направления Apple, и Дэниелом Леви, исследователем OpenAI, основали стартап Safe Superintelligence Inc. (SSI).
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Миссия компании — создание безопасного суперинтеллекта, что делает ее первой в мире лабораторией, полностью посвященной этой цели. SSI стремится избегать коммерческого давления, ставя безопасность и надежность ИИ выше доходности.
В сентябре 2024 года стартап с всего 10 сотрудниками привлек $1 млрд от ведущих венчурных фондов, таких как Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, SV Angel и NFD, получив оценку в $5 млрд.
Денежные средства направляются на расширение команды и усиление вычислительных мощностей. SSI базируется в Пало-Альто (Калифорния) и Тель-Авиве (Израиль), активно привлекая исследователей и инженеров с исключительными способностями и высокими моральными качествами, независимо от их формального образования.
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Компания под руководством Суцкевера подчеркивает, что безопасный ИИ нуждается в глубоких исследованиях и гибкости в адаптации к новым вызовам.
SSI рассматривает возможность частичного открытия своих разработок в сфере безопасности, признавая важность сотрудничества с другими игроками отрасли.
По материалам:
Forbes.ua
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