Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI — Finance.ua

Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI Сегодня 06:12 — Фондовый рынок

Google и Nvidia инвестировали в стартап соучредителя OpenAI

Alphabet и Nvidia присоединились к венчурным инвесторам, поддержав стартап Safe Superintelligence (SSI), соучредителем которого является Илья Суцкевер, бывший главный научный сотрудник OpenAI.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

SSI, оцененная в $32 млрд, известна благодаря опыту Суцкевера в прогнозировании развития ИИ. Точные условия инвестиций от Alphabet и Nvidia не раскрываются, а компании от комментариев отказались.

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В отличие от большинства разработчиков ИИ, использующих графические процессоры Nvidia (лидеры рынка с долей 80%), SSI применяет TPU от Google для своих исследований.

Эти чипы, доступные через облачный сервис Google, более эффективны для специфических задач ИИ и использовались для создания масштабных моделей.

О стартапе Safe Superintelligence

В 2024 году Илья Суцкевер, соучредитель и экс-главный научный сотрудник OpenAI, вместе с Дэниелом Гроссом, бывшим руководителем AI-направления Apple, и Дэниелом Леви, исследователем OpenAI, основали стартап Safe Superintelligence Inc. (SSI).

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Миссия компании — создание безопасного суперинтеллекта, что делает ее первой в мире лабораторией, полностью посвященной этой цели. SSI стремится избегать коммерческого давления, ставя безопасность и надежность ИИ выше доходности.

В сентябре 2024 года стартап с всего 10 сотрудниками привлек $1 млрд от ведущих венчурных фондов, таких как Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, SV Angel и NFD, получив оценку в $5 млрд.

Денежные средства направляются на расширение команды и усиление вычислительных мощностей. SSI базируется в Пало-Альто (Калифорния) и Тель-Авиве (Израиль), активно привлекая исследователей и инженеров с исключительными способностями и высокими моральными качествами, независимо от их формального образования.

Компания под руководством Суцкевера подчеркивает, что безопасный ИИ нуждается в глубоких исследованиях и гибкости в адаптации к новым вызовам.

SSI рассматривает возможность частичного открытия своих разработок в сфере безопасности, признавая важность сотрудничества с другими игроками отрасли.

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