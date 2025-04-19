Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты — Finance.ua

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Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты

Личные финансы
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Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты
Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты, Фото: freepik
Жители столицы и индустриальных регионов получают самые высокие пенсионные выплаты в Украине. В то же время на западе страны пенсии ниже.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Где самые высокие пенсии

По данным на 1 апреля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 8 708 гривен.
Далее следуют Донецкая (7814 гривен), Луганская (7314 гривен), Днепропетровская (7082 гривны) и Киевская области (6671 гривна).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4931 гривна), Черновицкой (5100 гривен) и Закарпатской (5175 гривен) областях.
Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты
Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты
Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты
Напомним, средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет 6341,11 гривны.
Больше всего с начала года выросли пенсии или пожизненное денежное содержание судей. Речь идет о росте до 1281 гривен — теперь судьи будут получать пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны.
По материалам:
РБК-Україна
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