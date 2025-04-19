Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты — Finance.ua

Пенсионеры из каких регионов получают самые высокие выплаты
Жители столицы и индустриальных регионов получают самые высокие пенсионные выплаты в Украине. В то же время на западе страны пенсии ниже.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Где самые высокие пенсии
По данным на 1 апреля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 8 708 гривен.
Далее следуют Донецкая (7814 гривен), Луганская (7314 гривен), Днепропетровская (7082 гривны) и Киевская области (6671 гривна).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4931 гривна), Черновицкой (5100 гривен) и Закарпатской (5175 гривен) областях.
Напомним, средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет 6341,11 гривны.
Больше всего с начала года выросли пенсии или пожизненное денежное содержание судей. Речь идет о росте до 1281 гривен — теперь судьи будут получать пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны.
Поделиться новостью