День финансов: рекордная сумма в бюджет, новый «экономический тигр», 30 млн евро на ремонт ЧАЭС

Понедельник, 27 апреля. НБУ направит в госбюджет рекордную сумму прибыли, и 30 млн евро предоставил ЕБРР на ремонт ЧАЭС.
☢️ 30 млн евро на ремонт ЧАЭС
Для возобновления нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российской атаки начат сбор средств. Общая стоимость работ оценивается в 500 млн евро. Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 млн евро на первый этап. Подробности здесь.
💰 Рекордная сумма в бюджет
Совет Национального банка Украины 27 апреля 2026 года утвердил консолидированную финансовую отчетность и консолидированный отчет об управлении за 2025 год. При этом НБУ впервые обнародовал список значимых страховщиков.
А чего ожидать от курса этой недели — свое мнение высказала банкир. О перспективах доллара в Украине рассказал эксперт Алексей Козырев.
🎥 Кстати, после предшествующего шторма на валютных табло воцарилась тишина. Затишье ли это перед бурей? В этом выпуске разбираем, как 90 миллиардов евро от Евросоюза станут финансовым бетоном для гривны и почему курс в киевском обменнике теперь зависит от новостей из Ирана.
Также вы узнаете прогноз курса доллара и евро на неделю и советуют ли аналитики инвестировать сейчас в серебро? Об этом говорится в новом видео.
💳Сегодня мы также рассказываем о типичных ошибках во время переводов денег, сколько времени занимает процедура возврата в разных банках, какие комиссии «сгорят» навсегда и что делать в первые 15 минут.

Сколько вам будут возвращать деньги, если есть ошибка операции при переводе средств

📈 Новый «экономический тигр»
Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Украина через 20−25 лет сможет построить мощную экономику и стать «новым экономическим тигром» Европы. Подробности здесь.
🧔 Рынок труда в ІТ
С начала 2026 года по середину апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. По меньшей мере, половина кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами.
В то же время, каждый пятый украинец боится потерять работу из-за ИИ.
👳👲 Кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС
В 2025 году большинство лиц, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).
Также стало известно, можно ли получить повторную временную защиту в ЕС — условия и страны здесь.
🏚️ Жилье без справки о доходах
В 2026 году покупка дома в Украине практически всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, рассказывает адвокат Лилия Денисенко.
👨‍✈️ Мошенничество
  • Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом до 18 миллиардов гривен.
  • Ни дня не работала, а получила более 1 млн грн зарплаты: разоблачили фиктивное трудоустройство.
  • Почти 580 млн грн по оборонным контрактам отмыли через конвертцентр — детали дела.
