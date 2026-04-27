День финансов: рекордная сумма в бюджет, новый «экономический тигр», 30 млн евро на ремонт ЧАЭС Сегодня 17:38

Понедельник, 27 апреля. НБУ направит в госбюджет рекордную сумму прибыли, и 30 млн евро предоставил ЕБРР на ремонт ЧАЭС.

🧐 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

☢️ 30 млн евро на ремонт ЧАЭС

Для возобновления нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российской атаки начат сбор средств. Общая стоимость работ оценивается в 500 млн евро. Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 млн евро на первый этап. Подробности здесь

💰 Рекордная сумма в бюджет

Совет Национального банка Украины 27 апреля 2026 года утвердил консолидированную финансовую отчетность и консолидированный отчет об управлении за 2025 год. При этом НБУ впервые обнародовал список значимых страховщиков.

А чего ожидать от курса этой недели — свое мнение высказала банкир. О перспективах доллара в Украине рассказал эксперт Алексей Козырев.

🎥 Кстати, после предшествующего шторма на валютных табло воцарилась тишина. Затишье ли это перед бурей? В этом выпуске разбираем, как 90 миллиардов евро от Евросоюза станут финансовым бетоном для гривны и почему курс в киевском обменнике теперь зависит от новостей из Ирана.

Также вы узнаете прогноз курса доллара и евро на неделю и советуют ли аналитики инвестировать сейчас в серебро? Об этом говорится в новом видео

💳Сегодня мы также рассказываем о типичных ошибках во время переводов денег, сколько времени занимает процедура возврата в разных банках, какие комиссии «сгорят» навсегда и что делать в первые 15 минут.

📈 Новый «экономический тигр»

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Украина через 20−25 лет сможет построить мощную экономику и стать «новым экономическим тигром» Европы. Подробности здесь

🧔 Рынок труда в ІТ

С начала 2026 года по середину апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. По меньшей мере, половина кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами.

В то же время, каждый пятый украинец боится потерять работу из-за ИИ.

👳👲 Кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС

В 2025 году большинство лиц, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).

Также стало известно, можно ли получить повторную временную защиту в ЕС — условия и страны здесь.

🏚️ Жилье без справки о доходах

В 2026 году покупка дома в Украине практически всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, рассказывает адвокат Лилия Денисенко.

👨‍✈️ Мошенничество

Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом до 18 миллиардов гривен.

Ни дня не работала, а получила более 1 млн грн зарплаты: разоблачили фиктивное трудоустройство.

Почти 580 млн грн по оборонным контрактам отмыли через конвертцентр — детали дела.

