День финансов: прогноз курса доллара от S&P, налоговые льготы для бизнеса, количество IT-ФЛП в Украине — Finance.ua

День финансов: прогноз курса доллара от S&P, налоговые льготы для бизнеса, количество IT-ФЛП в Украине Сегодня 17:50

Понедельник, 11 марта. О девальвации гривны, снижении переводов в Украину и сокращении ІТ-ФЛП.

Прогноз курса доллара S&P. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает , что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. S&P отмечает, что войны с россией продолжают формировать макроэкономические перспективы Украины.

S&P снизило рейтинг Украины до «CC». Кроме того,до «CC». Прогноз нового рейтинга «негативный». По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в этом нет сенсации.

Девальвация гривны. По По данным того же Гетманцева, за 2 месяца с начала года гривна девальвировала на 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару. А за время после перехода к управляемой гибкости — на 3,7% (до фиксированного курса 36,57 грн/долл).

объемы продаж валюты почти до годового минимума. Кстати, Нацбанк снизил почти до годового минимума.

Отток депозитов из банков. Член Совета Национального банка Василий Фурман Член Совета Национального банка Василий Фурман заявил , что отток депозитов из банков произошел из-за сезонного фактора, а не из-за законопроекта о мобилизации. По его словам, уже в феврале видно, что, наоборот, идет рост депозитов в банках.

Поскольку депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств, Finance.ua подготовил актуальную информацию, которая поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в марте 2024 года:

Переводы в Украине и из-за границы. По По данным НБУ, всего в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн. Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $255.

«Дія» как цифровой кошелек. Европарламент дал старт цифровому кошельку. Украина присоединится к пилотному проекту. После запуска пилота в ЕС украинцы Европарламент дал старт цифровому кошельку. Украина присоединится к пилотному проекту. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там «Дія», а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине. С цифровым кошельком можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

новая услуга для чиновников. Подача декларации для публичных служащих станет проще. Также в «Дія» появилась . Подача декларации для публичных служащих станет проще.

Налоговые льготы для бизнеса. Правительство Правительство планирует проанализировать эффективность действующих налоговых льгот, после чего часть из них могут отменить, чтобы повысить объем поступлений в госбюджет.

Количество IT-ФЛП в Украине. Как Как свидетельствуют результаты исследования DOU, на 24 февраля 2024 года в Украине было 275 279 активных ФЛП, зарегистрированных по кодам деятельности, связанным с ІТ. За прошлый год зарегистрировалось вдвое меньше новых ІТ-ФЛП. Также айтишники закрывали свои ФЛП в пять раз чаще.

увеличение количества физлиц-предпринимателей в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию. В то же время Гетманцев напомнил , что в 2023 году в Украине открылось более 300 тысяч новых ФЛП, что на 7% превысило показатели довоенного 2021 года. По его мнению,в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.

Индексация пенсий. В Минсоцполитики В Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение , почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%. Там пояснили, что индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений: инфляции — 5,1%; роста средней заработной платы за 2021−2023 годы — 10,81%. Таким образом, ее размер изменился и теперь составляет 8%.

Переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Украина Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.

Друзья, портал Finance.ua ищет выпускающего редактора! Ищем человека, который знает журналистские и редакторские стандарты, понимает ценности финансового издания. Обещаем приличные деньги, хороший коллектив и интересную работу! Все детали по ссылке: Finance.ua ищет выпускающего редактора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.