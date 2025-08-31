Как проверить работодателя до трудоустройства: подборка сервисов и инструментов — Finance.ua

Как проверить работодателя до трудоустройства: подборка сервисов и инструментов Сегодня 18:16 — Личные финансы

Как проверить работодателя до трудоустройства: подборка сервисов и инструментов

По данным Опендатабот, 1983 компании имели задолженность по зарплате перед работниками. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, еще до трудоустройства можно проверить работодателя через открытые источники.

Как это сделать — рассказывает Work.ua.

Базовая информация о компании

Опендатабот. Общую информацию о юридических лицах (нужно знать наименование компании или номер ЕГРПОУ) и физических лиц-предпринимателей (по имени ФЛП) можно узнать через сервисы YouControl

На что следует обратить внимание:

существует ли такая компания и каков ее статус;

когда был зарегистрирован бизнес;

какие виды деятельности указаны как основные и соответствуют ли они информации из вакансии;

уполномоченные лица и учредители компании. Если на владельца зарегистрировано с десяток компаний — это может быть признаком фиктивности.

если бизнес часто меняет название, адреса регистрации — возникают сомнения в его благонадежности.

Долги по зарплате

Эту информацию можно проверить в Едином реестре должников , на котором указаны общая сумма задолженности и количество активных исполнительных дел.

Чтобы проверить задолженность, нужно знать код ЕГРПОУ или название компании.

Мобинг, незаконные увольнения, невыплата зарплаты

Единый государственный реестр судебных решений дает возможность увидеть все дела, по которым фигурирует то или иное предприятие.

Работа на российском рынке

#LeaveRussia и Work.ua поможет найти информацию о компаниях, ведущих коммерческую деятельность на российских рынках, пополняя бюджет страны агрессора и спонсируя войну.

Репутация компании

В гугле и социальных сетях вы можете узнать о скандалах или, напротив, социально ответственных инициативах компании.

