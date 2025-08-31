Четыре шага для достижения финансовой стабильности — Finance.ua

Четыре шага для достижения финансовой стабильности Сегодня 19:05 — Личные финансы

Четыре шага для достижения финансовой стабильности

Путь к финансовой стабильности состоит из простых шагов, которые может сделать каждый.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Четыре шага на пути к финансовой стабильности

Шаг 1. Учет затрат. Эксперты отмечают, первое, что следует сделать — записать, куда идут деньги. Это позволяет лучше планировать бюджет и определять приоритеты.

Читайте также Как сделать бюджет гибким: полезные советы

Попробуйте записать расходы за последнюю неделю и проанализировать их.

Шаг 2. Контроль и оптимизация. Чтобы накопить резервные средства и создать финансовую подушку безопасности, стоит сократить ненужные расходы.

Спросите себя: какие издержки действительно необходимы, а что можно оптимизировать.

Шаг 3. Финансовая подушка безопасности. Определите, какую сумму в течение месяца вы можете отложить. Резерв поможет справиться с неожиданными расходами.

Читайте также В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения

Шаг 4. Защита денежных средств в банке. Выбирайте надежные финансовые учреждения и пользуйтесь механизмами государственного страхования вкладов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечивает возмещение денежных средств, включая проценты, в пределах предельной суммы. Во время военного положения гарантируется полное возмещение вкладов. После его завершения возмещение составит 600 тысяч гривен вне зависимости от количества вкладов в банке.

Напомним, в течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 687,0 тыс. грн гарантированного возмещения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.