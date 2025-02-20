День финансов: прибыль банков в 2024 году, варианты для инвестиций в 2025 году, реферальные банковские программы — Finance.ua

День финансов: прибыль банков в 2024 году, варианты для инвестиций в 2025 году, реферальные банковские программы Сегодня 17:45

Четверг, 20 февраля. Доходы, зарплаты, инвестиции.

Прибыль банков. Платежеспособные банки Украины, по предварительным данным, в прошлом году Платежеспособные банки Украины, по предварительным данным, в прошлом году получили 103,69 млрд грн чистой прибыли, что на 24,6% больше показателя 2023 года, такой результат обусловлен преимущественно ростом кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ. На первом месте по доходности ПриватБанк, который заработал 40,141 млрд гривен. На втором месте — государственный Ощадбанк, который заработал 14,832 млрд гривен.

Клиенты части украинских банков имеют возможность заработать дополнительные средства, участвуя в реферальных программах финучреждений, услугами которых пользуются. Finance.ua на примере нескольких популярнейших отечественных финансовых учреждений попытался понять, как это работает и что на этом можно заработать:

Начало работы МВФ в Украине. Миссия Международного валютного фонда Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве. Планируются переговоры с представителями властей Украины по очередному пересмотру программы.

Настроения среди участников мировых рынков. Руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко во время FinYear 2025 Руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко во время FinYear 2025 рассказал , что из-за многочисленных заявлений нового президента США Дональда Трампа среди участников мировых рынков ощущается «политически непонятное начало года и высокая волатильность». Однако, по его словам, даже несмотря на то, что рынки пытаются спокойно реагировать на то, что заявляет Трамп и его команда, большинство заявлений не привлекают особого внимания.

В то же время Трамп заявил, что планирует сотрудничать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги для граждан и компаний.

Ранее Трамп заявил, что США выделили Украине с начала полномасштабной войны более 300 миллиардов долларов. Это вызвало бурную реакцию среди экспертов и политиков в Украине.

Также Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах.

Варианты для инвестиций в 2025 году. Мартыненко также и т. д. Они показали хороший результат в прошлом году и потянули за собой и американские индексы акций NASDAQ 100, S&P 500. Мартыненко также рассказал , что в 2024 году наибольшую доходность показали Bitcoin и GameStop. Кроме того, в топ-3 попала «Великолепная 7», состоящая из семи ведущих кампаний сектора высоких технологий в Соединенных Штатах, в том числе Nvidia, Amazon, Apple, TeslaОни показали хороший результат в прошлом году и потянули за собой и американские индексы акций NASDAQ 100, S&P 500.

Как свидетельствуют оценки инвестиционной онлайн-платформы InVenture, в 2024 году в Украине не было инвестиционных соглашений, стоимость которых превышала бы $200 млн, тогда как в 2023-м стоимость крупнейшего M&A соглашения составляла $500 млн.

Во время FinYear 2025 участники рынка небанковского кредитования рассказали также о наиболее эффективных методах работы с должниками, которые есть сейчас.

Детали 16-го санкционного пакета ЕС против рф. Европейский Союз Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций, направленный на усиление экономического давления на россию. В частности, под ограничения попали 73 танкера, что поможет бороться с теневым флотом, и около 10 российских банков. Санкции коснулись и предприятий, связанных с российским ВПК, в том числе из третьих стран, которые помогают государству-агрессору.

Финансовый пакет для добровольцев в возрасте до 25 лет. Молодые военные до 25 лет, которые уже служат в ВСУ, могут получить миллион гривен, как и участники программы «Контракт 18−24», однако Молодые военные до 25 лет, которые уже служат в ВСУ, могут получить миллион гривен, как и участники программы «Контракт 18−24», однако есть определенные условия . Для этой категории военнослужащих основаниями для вознаграждения послужат непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

Напомним, что льготами для участников боевых действий могут воспользоваться родственники военного.

Зарплаты руководителей госпредприятий. По По данным Минэкономики, общие расходы на оплату труда руководителей 50 государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2024 года составили 172 млн грн, или 3,5 млн грн на одно предприятие. Средние расходы на оплату труда руководителя в месяц составили 390 тыс. грн.

Как говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции, Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.

Трудоустройство украинцев в Германии. 296 тысяч украинцев по состоянию на ноябрь 2024 года 296 тысяч украинцев по состоянию на ноябрь 2024 года были официально трудоустроены в Германии. Украинцы работают преимущественно в производственном секторе, торговле, секторе здравоохранения и социальных услуг, строительства, гостеприимства, а также в сфере, которая предусматривает временную занятость — например садоводство.

Добавим, что украинцы, находящиеся в Польше в рамках безвизового режима, в 2025 году могут оставаться в стране до 90 дней в каждом 180-дневном периоде.

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