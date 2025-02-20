День финансов: прибыль банков в 2024 году, варианты для инвестиций в 2025 году, реферальные банковские программы — Finance.ua

День финансов: прибыль банков в 2024 году, варианты для инвестиций в 2025 году, реферальные банковские программы
Четверг, 20 февраля. Доходы, зарплаты, инвестиции.
Прибыль банков. Платежеспособные банки Украины, по предварительным данным, в прошлом году получили 103,69 млрд грн чистой прибыли, что на 24,6% больше показателя 2023 года, такой результат обусловлен преимущественно ростом кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ. На первом месте по доходности ПриватБанк, который заработал 40,141 млрд гривен. На втором месте — государственный Ощадбанк, который заработал 14,832 млрд гривен.
Клиенты части украинских банков имеют возможность заработать дополнительные средства, участвуя в реферальных программах финучреждений, услугами которых пользуются. Finance.ua на примере нескольких популярнейших отечественных финансовых учреждений попытался понять, как это работает и что на этом можно заработать:
🔎 Деньги, бонусы и акции: какие реферальные программы предлагают банки украинцам
Начало работы МВФ в Украине. Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве. Планируются переговоры с представителями властей Украины по очередному пересмотру программы.
Настроения среди участников мировых рынков. Руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко во время FinYear 2025 рассказал, что из-за многочисленных заявлений нового президента США Дональда Трампа среди участников мировых рынков ощущается «политически непонятное начало года и высокая волатильность». Однако, по его словам, даже несмотря на то, что рынки пытаются спокойно реагировать на то, что заявляет Трамп и его команда, большинство заявлений не привлекают особого внимания.
- В то же время Трамп заявил, что планирует сотрудничать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги для граждан и компаний.
- Ранее Трамп заявил, что США выделили Украине с начала полномасштабной войны более 300 миллиардов долларов. Это вызвало бурную реакцию среди экспертов и политиков в Украине.
- Также Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах.
Варианты для инвестиций в 2025 году. Мартыненко также рассказал, что в 2024 году наибольшую доходность показали Bitcoin и GameStop. Кроме того, в топ-3 попала «Великолепная 7», состоящая из семи ведущих кампаний сектора высоких технологий в Соединенных Штатах, в том числе Nvidia, Amazon, Apple, Tesla
и т. д. Они показали хороший результат в прошлом году и потянули за собой и американские индексы акций NASDAQ 100, S&P 500.
- Как свидетельствуют оценки инвестиционной онлайн-платформы InVenture, в 2024 году в Украине не было инвестиционных соглашений, стоимость которых превышала бы $200 млн, тогда как в 2023-м стоимость крупнейшего M&A соглашения составляла $500 млн.
- Во время FinYear 2025 участники рынка небанковского кредитования рассказали также о наиболее эффективных методах работы с должниками, которые есть сейчас.
Детали 16-го санкционного пакета ЕС против рф. Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций, направленный на усиление экономического давления на россию. В частности, под ограничения попали 73 танкера, что поможет бороться с теневым флотом, и около 10 российских банков. Санкции коснулись и предприятий, связанных с российским ВПК, в том числе из третьих стран, которые помогают государству-агрессору.
Финансовый пакет для добровольцев в возрасте до 25 лет. Молодые военные до 25 лет, которые уже служат в ВСУ, могут получить миллион гривен, как и участники программы «Контракт 18−24», однако есть определенные условия. Для этой категории военнослужащих основаниями для вознаграждения послужат непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.
- Напомним, что льготами для участников боевых действий могут воспользоваться родственники военного.
Зарплаты руководителей госпредприятий. По данным Минэкономики, общие расходы на оплату труда руководителей 50 государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2024 года составили 172 млн грн, или 3,5 млн грн на одно предприятие. Средние расходы на оплату труда руководителя в месяц составили 390 тыс. грн.
- Как говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции, Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.
Трудоустройство украинцев в Германии. 296 тысяч украинцев по состоянию на ноябрь 2024 года были официально трудоустроены в Германии. Украинцы работают преимущественно в производственном секторе, торговле, секторе здравоохранения и социальных услуг, строительства, гостеприимства, а также в сфере, которая предусматривает временную занятость — например садоводство.
- Добавим, что украинцы, находящиеся в Польше в рамках безвизового режима, в 2025 году могут оставаться в стране до 90 дней в каждом 180-дневном периоде.
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