Google Maps получает навигацию с Gemini и 3D-режимом

Google Maps получила наибольшее обновление навигации за 10 лет

Google анонсировала большое обновление для Maps. Приложение получило новую функцию на базе моделей Gemini — Ask Maps. Пользователи смогут находить разнообразные места, используя запросы на естественном языке.

Поиск мест с помощью естественного языка

Новая функция позволяет приложению обрабатывать комплексные вопросы, например, «где можно подзарядить телефон, чтобы долго не стоять в очереди» или «есть ли вблизи теннисные площадки с освещением для игры вечером».

Используя модели Gemini, Google Maps делает поиск любых мест гораздо проще. Раньше, чтобы найти необходимую локацию или сервис, нужно было проводить исследование онлайн, однако сейчас для этого достаточно использовать запрос на естественном языке.

Помощь в планировании путешествий

Сервис может помочь с планированием поездок. Пользователям будет достаточно указать, куда они направляются, а искусственный интеллект уже подберет разные места, которые следует посетить. Для прокладки маршрута Maps будет анализировать информацию с более чем 300 миллионов мест, включая отзывы от более чем 500 миллионов участников.

Для наиболее релевантных ответов искусственный интеллект также будет анализировать места, которые вы искали или хранили. Google Maps может даже запомнить, что вам нравятся определенные заведения или рестораны.

Вдобавок к этому Google переосмысливает навигацию через сервис и внедряет наибольшее обновление за десятилетия — Immersive Navigation. Это полная трансформация навигации с переработанным визуальным оформлением и более интуитивным руководством.

В картах, в частности, появляются 3D отображения зданий, эстакад и местности вокруг. Карты также будут выделять важные детали дороги, такие как полосы движения, пешеходные переходы, светофоры и остановочные знаки. Эти новшества также работают на базе Gemini.

Новые функции для более комфортных поездок

Помимо визуального обновления, Google Maps получит и несколько новых функций для более комфортных поездок. Прежде всего, карты будут предоставлять более широкий обзор маршрута. Разумное масштабирование и прозрачные здания помогают заранее подготовиться к сложным поворотам и сменам полос движения. Обновления получили и голосовые подсказки, чтобы сделать их более естественными.

Улучшения получат и альтернативные маршруты. Google Maps ежесекундно анализирует более 5 миллионов обновлений по всему миру, чтобы находить лучшие маршруты, например, для более быстрой дороги, меньших пробок и т. д. Сервис также будет предупреждать о препятствиях на маршруте в режиме реального времени, таких как дорожные работы и аварии.

