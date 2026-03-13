Apple просит срочно обновить iOS в старых iPhone Сегодня 23:26 — Технологии&Авто

iPhone X

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для более старых моделей iPhone и iPad и призвала пользователей как можно быстрее установить его из-за потенциальной угрозы безопасности.

Обновление не добавляет новых функций, однако закрывает опасные уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.

Причина — новый инструмент для взлома iPhone

Толчком к выпуску обновления стало обнаружение набора эксплойтов под названием Coruna. Специалисты называют его одним из самых больших инструментов для взлома iPhone за последние годы.

Хакеры могут использовать эту уязвимость для атак через зараженные сайты. После попадания на устройство вредоносное программное обеспечение способно угонять пароли, банковские данные и доступ к криптогаманцам.

Для каких устройств доступно обновление

Обновление iOS 16.7.15 предназначено для следующих моделей:

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (1 поколение);

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPad пятого поколения;

iPad Pro первого поколения;

iPad mini 4

Обновление уже доступно для установки. Если система не предлагает его автоматически, пользователям рекомендуют проверить наличие новой версии вручную в настройках устройства.

