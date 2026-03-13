Apple просит срочно обновить iOS в старых iPhone

iPhone X
Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для более старых моделей iPhone и iPad и призвала пользователей как можно быстрее установить его из-за потенциальной угрозы безопасности.
Обновление не добавляет новых функций, однако закрывает опасные уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.

Причина — новый инструмент для взлома iPhone

Толчком к выпуску обновления стало обнаружение набора эксплойтов под названием Coruna. Специалисты называют его одним из самых больших инструментов для взлома iPhone за последние годы.
Хакеры могут использовать эту уязвимость для атак через зараженные сайты. После попадания на устройство вредоносное программное обеспечение способно угонять пароли, банковские данные и доступ к криптогаманцам.

Для каких устройств доступно обновление

Обновление iOS 16.7.15 предназначено для следующих моделей:
  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE (1 поколение);
  • iPhone 6s;
  • iPhone 6s Plus;
  • iPad пятого поколения;
  • iPad Pro первого поколения;
  • iPad mini 4
Обновление уже доступно для установки. Если система не предлагает его автоматически, пользователям рекомендуют проверить наличие новой версии вручную в настройках устройства.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
