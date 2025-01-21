День финансов: первые решения Трампа, законопроект о налоге на все посылки из-за границы, возобновление работы реестра должников — Finance.ua

День финансов: первые решения Трампа, законопроект о налоге на все посылки из-за границы, возобновление работы реестра должников
Во вторник, 21 января, Finance.ua разбирался, что изменилось с началом года и на что следует обращать внимание с точки зрения начисления и уплаты военного сбора ФЛП:
Как ФЛП правильно оплатить военный сбор в 2025 году
Приостановка помощи США другим странам. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
Но как позже сообщил в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины его глава Андрей Коваленко, подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.
Первые указы Трампа в должности президента. Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день работы в должности. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Он поручил Генеральному прокурору не предпринимать никаких действий относительно запрета TikTok в течение 75 дней, чтобы дать администрации Трампа возможность определить, как защитить национальную безопасность и при этом избежать внезапного закрытия коммуникационной платформы, которая используется миллионами.
- Кстати, металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США.
- Также Трамп призвал ЕС покупать больше американской нефти и газа чтобы избежать пошлин.
Украина в текущем году рассчитывает на €30,6 миллиарда бюджетной поддержки от ЕС. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений — 16,1 млрд евро. Важно, что эта помощь включает 3 млрд евро в виде грантов.
Возобновление работы Единого реестра должников. Министерство юстиции Украины сообщило об обновлении в работе ряда реестров, в частности Единого реестра должников и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто. С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
В «клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами. По данным Государственной налоговой службы Украины, почти 8 тысяч компаний находятся в «Клубе белого бизнеса». Это предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине.
В «Дія» возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП. В приложении и на портале «Дія» 20 января снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что о возобновлении других сервисов сообщит дополнительно.
Налог на все посылки из-за границы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект № 12 430 на сайте ВР. Авторами законопроекта указаны председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев и его коллеги по правящей партии, в частности Марьяна Безуглая, Максим Бужанский
и т. д.
Программа выплат 6500 гривен для детей. Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
Расширение программы «Собственное дело». С начала 2025 года начинают действовать изменения в грантовой программе «Собственное Дело». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Обогатился на $1 миллион во время войны. Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы.
- Также на Львовщине разоблачили банкиров, присваивавших средства клиентов. Киберполицейские Львовщины разоблачили сотрудников одного из отделений банка, которые получали доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Где заработать полмиллиона гривен в месяц. В 2024 году на Work.ua было размещено 8 вакансий, где кандидату готовы платить 500 000 гривен в месяц. Какие навыки работодатели готовы оплачивать так щедро — об этом говорится в исследовании work.ua.
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