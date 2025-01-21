День финансов: первые решения Трампа, законопроект о налоге на все посылки из-за границы, возобновление работы реестра должников — Finance.ua

День финансов: первые решения Трампа, законопроект о налоге на все посылки из-за границы, возобновление работы реестра должников Сегодня 17:40

Во вторник, 21 января, Finance.ua разбирался, что изменилось с началом года и на что следует обращать внимание с точки зрения начисления и уплаты военного сбора ФЛП:

Приостановка помощи США другим странам. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

не касается военной помощи Украине. Но как позже сообщил в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины его глава Андрей Коваленко, подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней

Первые указы Трампа в должности президента. Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день работы в должности. Об этом Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день работы в должности. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Он поручил Генеральному прокурору не предпринимать никаких действий относительно запрета TikTok в течение 75 дней, чтобы дать администрации Трампа возможность определить, как защитить национальную безопасность и при этом избежать внезапного закрытия коммуникационной платформы, которая используется миллионами.

Кстати, металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США.

Также Трамп призвал ЕС покупать больше американской нефти и газа чтобы избежать пошлин.

Украина в текущем году рассчитывает на €30,6 миллиарда бюджетной поддержки от ЕС. Об этом Об этом сообщило Министерство финансов Украины. В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений — 16,1 млрд евро. Важно, что эта помощь включает 3 млрд евро в виде грантов.

Возобновление работы Единого реестра должников. Министерство юстиции Украины сообщило об Министерство юстиции Украины сообщило об обновлении в работе ряда реестров, в частности Единого реестра должников и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто. С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца. Об этом С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В «клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами. По данным Государственной налоговой службы Украины, почти 8 тысяч компаний По данным Государственной налоговой службы Украины, почти 8 тысяч компаний находятся в «Клубе белого бизнеса». Это предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине.

В «Дія» возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП. В приложении и на портале «Дія» 20 января снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки. Об этом В приложении и на портале «Дія» 20 января снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что о возобновлении других сервисов сообщит дополнительно.

Налог на все посылки из-за границы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом и т. д. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект № 12 430 на сайте ВР. Авторами законопроекта указаны председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев и его коллеги по правящей партии, в частности Марьяна Безуглая, Максим Бужанский

Программа выплат 6500 гривен для детей. Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

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Обогатился на $1 миллион во время войны. Служба безопасности Украины задержала главного который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы. Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных Сил является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы.

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Где заработать полмиллиона гривен в месяц. В 2024 году на Work.ua было размещено 8 вакансий, где кандидату готовы платить 500 000 гривен в месяц. Какие навыки работодатели готовы оплачивать так щедро — об этом В 2024 году на Work.ua было размещено 8 вакансий, где кандидату готовы платить 500 000 гривен в месяц. Какие навыки работодатели готовы оплачивать так щедро — об этом говорится в исследовании work.ua.

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