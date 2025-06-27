День финансов: переговоры по членству Украины в ЕС, налог на «люксовые» авто, вклады украинцев в банках — Finance.ua

День финансов: переговоры по членству Украины в ЕС, налог на «люксовые» авто, вклады украинцев в банках Сегодня 17:45

Пятница, 27 июня. Среди ключевых тем в конце недели: заявления Еврокомиссии, доверие к гривне, рынок недвижимости и трудоустройство.

Вступление Украины в ЕС

Украина выполнила все задачи для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

📢 «Украина выполнила свою часть, теперь очередь за нами. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед» , — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

С начала полномасштабной войны Европейский Союз вместе со странами-членами выделил Украине 158,6 млрд евро. Из этой суммы 59,6 млрд евро направлено на военную поддержку.

В то же время, страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против россии, однако договорились продлить действующие экономические санкции еще на шесть месяцев.

Торговое соглашение США и Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и анонсировал возможную договоренность с Индией. Договоренность с Китаем закрепляет обязательство Пекина поставлять в США редкоземельные элементы.

Доверие к гривне

На 1 июня 2025 года украинцы хранили в банках 1,44 трлн грн. Как сообщает Фонд гарантирования, только за май сбережения выросли на 12,6 млрд грн. Если не учитывать переоценку гривневого эквивалента валютных вкладов, то реальный рост больше — 13 млрд грн.

Никаких спам-звонков

Минцифра предоставила операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

Средняя зарплата для расчета пенсий

Средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн. За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн, или на 18,5%, ведь в мае 2024 года она составила 17 178,87 грн.

Трудоустройство ветеранов и лиц с инвалидностью

В среднем ветераны начинают искать работу через четыре месяца после увольнения со службы, однако этот срок варьируется в зависимости от обстоятельств. Наиболее предпочтительными сферами трудоустройства для респондентов стали: государственная служба — 35,4%, местное самоуправление — 27,6% и военное дело — 25,5%.

Численность лиц с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года получили работу 3,8 тысяч человек с инвалидностью, что на 11% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

🎬 Напомним, что с 1 июля в Украине запускается новый экспериментальный проект. Украинцам будет выплачиваться новая базовая социальная помощь. О каких суммах идет речь и на кого рассчитана эта помощь — узнаете в видео на нашем YouTube-канале:

Украинские беженцы в ЕС

Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда и это усложняет их возвращение. За три года доля украинцев, которые точно планируют вернуться домой, снизилась с 50% до 20%.

Кстати, в Украине будет создана цифровая платформа для внутренне перемещенных лиц. Платформа объединит предложения временного жилья и возможности трудоустройства для переселенцев. Также проект будет включать в себя профессиональное обучение и юридическую поддержку.

📖 В современном мире образование перестало быть привилегией только студенческих лет. Повышение квалификации, переквалификация, новые навыки для карьерного роста — все это требует дополнительного обучения. В новой статье Finance.ua разобрался, на что обращать внимание при выборе курсов, от чего зависит цена и как учиться эффективно и выгодно:

«Роскошные» автомобили в Украине

Автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, ввезено в Украину за 5 месяцев 2025 года 131 шт. Из них почти половина уехала в столицу, а наибольшим спросом в luxury-сегменте пользуются автомобили Porsche и Mercedes-Benz. По сравнению с 2021 годом ввоз дорогих авто вырос на 42%.

Бюджет на покупку и аренду жилья

По данным Dim. ria, в 2025 году средний бюджет на покупку недвижимости снизился. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс.

Арендаторы, напротив, в 2025 году готовы тратить больше. Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тыс. грн.

Курс валют в июле

В начале июля ключевыми факторами, влияющими на валютный рынок , станут война на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, а также экономические трудности в США и ЕС. В то же время позиции доллара и евро как ведущих мировых валют остаются крепкими. Стоимость этих валют может попасть в штормовую «болванку», однако это временно.

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